Гладко или щетина: как подобрать стиль бритья под тип лица и образ жизни

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Найти свой стиль бороды — это искусство, требующее знания формы своего лица, учета дресс-кода и понимания личных предпочтений.

Вопрос о том, стоит ли носить бороду, отращивать аккуратную щетину или предпочесть гладкое бритье, волнует многих мужчин. Сегодня стиль бороды – это не просто тренд, а часть индивидуального образа, способ подчеркнуть характер и мужской шарм. В этой статье мы рассмотрим, как подобрать длину и форму щетины в зависимости от формы лица, дресс-кода на работе и личных предпочтений. Также дадим советы по выбору инструментов и продуктов для поддержания аккуратной щетины или идеальной гладкости.

Фото: Freepik.com

1. Как определить форму лица и подобрать стиль бороды

Первый шаг к выбору стиля – это понять, какая у вас форма лица. Визуально выделяют несколько основных типов:

Тип лицаХарактеристикаРекомендации
Круглое лицоХарактеризуется равной шириной и высотой, скругленными чертами
Чтобы "вытянуть" лицо, отдавайте предпочтение бороде с объемом в области подбородка и чуть более короткими боками. Легкая щетина с подчеркнутыми скулами также будет смотреться гармонично
Овальное лицоСчитается самым универсальным, так как пропорции лица близки к идеальнымПрактически любой стиль бороды подойдет, от классической "трехдневной" щетины до аккуратной бороды средней длины. Важно лишь сохранять баланс и не утяжелять нижнюю часть лица.
Квадратное лицоШирокая челюсть и выраженные скулыХорошо подойдут стили, смягчающие углы, например борода с чуть более длинным подбородком и аккуратно подстриженными боковыми частями. Можно экспериментировать с эспаньолкой или "goatee"
Прямоугольное (удлиненное) лицо
Лицо длиннее, чем ширина скул и лбаСтарайтесь добавить объема по бокам, чтобы уравновесить пропорции. Выбирайте более короткую бороду на подбородке и более пышную по бокам.

Фото: Freepik.com / @svstudioart

2. Учитываем дресс-код и образ жизни

Образ жизниРекомендации
Офисная средаЕсли ваш рабочий дресс-код предполагает формальность, обратите внимание на короткую, аккуратно подстриженную щетину или гладко выбритое лицо. Важно, чтобы борода не выглядела небрежно.
Творческие профессииЗдесь можно позволить себе больше свободы: эксперименты с формой бороды, легкой небритостью или даже эффектной "бородой викинга" – все зависит от ваших предпочтений и корпоративной культуры.
Активный образ жизниЕсли вы занимаетесь спортом или часто путешествуете, выберите стиль бороды, который не требует сложного ухода. Короткая щетина или небольшой "box-beard" будет оптимальным решением.

3. Инструменты и продукты для идеального результата

Бритвенный станок или электробритва

  • Для идеальной гладкости используйте станки с несколькими лезвиями и качественную пену или гель для бритья.
  • Если вы цените скорость и удобство, подойдёт электробритва, но помните, что качество бритья может быть менее гладким.

Триммер

  • Незаменимый инструмент для поддержания щетины или аккуратной бороды. Выбирайте модель с несколькими насадками, чтобы регулировать длину с точностью до миллиметра.
  • Обращайте внимание на автономность (емкость аккумулятора) и возможность использования на влажной коже.

Средства для ухода за кожей и бородой

  • Масло для бороды смягчает волосы и придаёт приятный аромат.
  • Бальзам помогает укротить непослушные волоски и ухаживает за кожей под бородой.
  • Лосьон или бальзам после бритья снимают раздражение и увлажняют кожу, предотвращая появление вросших волос.

Фото: архив пресс-службы брендов Beardburys, American Crew, Proraso

4. Как поддерживать аккуратную щетину или гладкость

  • Регулярное бритье или подравнивание. Если выбрали гладкость, брейтесь не реже, чем через день, чтобы не допускать щетины. Если решили отрастить бороду, поддерживайте форму не реже раза в неделю, используя триммер и ножницы для мелких деталей.
  • Увлажнение и питание. Не забывайте о коже: применяйте увлажняющий крем, чтобы избежать сухости и шелушения.
  • Гигиена и расчесывание. Для бороды используйте специальную щетку или расческу. Регулярно мойте бороду шампунем (желательно специальным), чтобы она оставалась чистой и ухоженной.
Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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