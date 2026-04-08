Массаж кожи головы: топ-5 лучших средств для роста волос

Массаж кожи головы – процедура недооцененная. Он улучшает кровообращение, помогает активным компонентам проникать в глубокие слои, снимает напряжение после рабочего дня, ускоряет рост волос и укрепляет корни. Но делать его насухую – не лучшая идея. Правильное средство превращает массаж из простого поглаживания в эффективную терапию. Масло питает и смягчает, сыворотка доставляет активы прямо к фолликулам и улучшает микроциркуляцию.





Мы выбрали пять средств, с которыми массаж перестанет быть скучной рутиной и станет тем самым ритуалом, которым приятно завершать день.

Укрепляющая сыворотка с пептидами от Geltek

Пептидная сыворотка с высокой концентрацией активов – то, что нужно, если волосы стали тоньше, реже или хуже растут на фоне стресса или возраста. Ее стоит втирать в кожу головы массирующими движениями – так компоненты проникают глубже и работают быстрее.

В основе этой сыворотки – пептидный комплекс, который улучшает обменные процессы в коже головы, стимулирует питание фолликулов и активирует рост. Экстракты периллы и хауттюйнии снимают воспаление, зеленый чай работает как антиоксидант и защищает от перхоти.

Экстракт цветков клевера снижает влияние андрогенов на волосяные фолликулы, что особенно важно при гормональном выпадении. Комплекс аминокислот укрепляет барьер кожи, а ниацинамид с апигенином улучшают микроциркуляцию и нормализуют работу сальных желез. Регулярное применение помогает уменьшить выпадение, увеличить плотность волос, снять воспаление и продлить фазу активного роста.

Сыворотка для активного роста волос от 19LAB

Если волосы стали редеть, расти медленнее или выпадать активнее, обычно виноваты либо гормоны, либо стресс, либо возраст. Сыворотка 19LAB создана, чтобы работать со всеми тремя причинами сразу.





Формула средства впечатляет своими активами. Растительный комплекс BAICAPIL™ (экстракты шлемника байкальского, сои и ростков пшеницы) увеличивает плотность волос, защищает луковицы от окислительного стресса и уменьшает выпадение. Пептид REBTIDE BT1 укрепляет фолликулы и обеспечивает интенсивное питание. Плюс кофеин, который мгновенно стимулирует микроциркуляцию, помогая активным компонентам быстрее добираться до цели.

Если регулярно делать массаж с этой сывороткой, волосы становятся гуще, выпадение сокращается и просыпаются спящие фолликулы.

Сыворотка для кожи головы Dercos Regen от VICHY

Созданная по результатам тридцати лет исследований, эта сыворотка содержит аминексил 1,5%, экстракт имбиря и ниацинамид. Вместе они снижают выпадение, стимулируют рост волос и усиливают клеточную активность кожи головы, особенно если наносить ее массажными движениями и не лениться потратить на процедуру несколько минут.





Клинически доказано, что средство помогает вырастить до 14 000 новых волос, а еще его формула заметно успокаивает кожу головы и уменьшает дискомфорт.

Удобный аппликатор позволяет наносить сыворотку точно по проборам, легкая текстура впитывается быстро и не утяжеляет волосы. Никакой липкости, никакого эффекта грязной головы – просто рабочий уход, который не мешает жить.

Сыворотка для роста волос от Mono Beauty

Эта несмываемая сыворотка – для тех, кто хочет разбудить спящие фолликулы, укрепить корни и вернуть жизнь ослабленным прядям. Легкая текстура быстро впитывается и не требует смывания – то, что нужно, чтобы встроить в ежедневную рутину без лишних телодвижений.





Действие сыворотки построено на работе двух мощных активов. Инновационный пептид роста волос стимулирует фолликулы, снижает выпадение и восстанавливает здоровье кожи головы. Актив-заменитель миноксидила мягко разгоняет микроциркуляцию, пробуждает спящие луковицы и увеличивает густоту без риска раздражения.

Эфирное масло эвкалипта от JIAH ESSENTIALS

Массаж кожи головы с маслами с древности считался полезным ритуалом. Эксперты предлагают добавлять в базовое масло (персиковое, кокосовое, виноградной косточки) несколько капель эфирного – мятного, эвкалиптового, розмаринового.

Эфирное масло эвкалипта от JIAH ESSENTIALS отлично подходит для ухода за кожей головы: оно устраняет перхоть, улучшает микроциркуляцию, а еще – снимает усталость, что особенно ценно, если вы делаете массаж вечером.

Для массажа кожи головы эфирное масло нельзя использовать в чистом виде – только в смеси с базовым. Возьмите 2-3 капли эвкалипта и смешайте с 1-2 столовыми ложками базового масла. Разогрейте смесь в ладонях и мягкими круговыми движениями вотрите в кожу головы, уделяя внимание вискам, темени, затылку. Оставьте на 15-20 минут (можно слегка укутать голову полотенцем для усиления эффекта), затем вымойте голову шампунем. Такой массаж не только стимулирует кровообращение и рост волос, но и помогает избавиться от перхоти.