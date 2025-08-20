Сидни Суини с глубоким декольте прыгнула с парашютом

Актриса Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", совершила эффектный прыжок с парашютом. Видео экстремального трюка актриса выложила в личном блоге, сопроводив его восторженным описанием. Однако реакция публики оказалась неоднозначной.

На кадрах видно, как Сидни в сопровождении профессионального парашютиста совершает прыжок с большой высоты. Звезда выбрала для этого черный обтягивающий комбинезон с молнией, расстегнутой настолько, чтобы акцентировать внимание на зоне декольте. Внешний вид, по мнению подписчиков, напомнил костюм Женщины-кошки – только без макияжа и с двумя французскими косами.





Прыжок стал частью летнего перерыва актрисы между съемками и рекламными кампаниями. За последние месяцы Суини успела поработать над инди-драмой Americana, посетить свадьбу Джеффа Безоса, завести питомца и поучаствовать в спорной рекламе джинсов, вызвавшей волну критики. После обвинений в "пропаганде евгеники" актриса временно ушла из медийного поля и теперь эффектно вернулась.

Публикация о прыжке с парашютом вызвала всплеск комментариев: одни восхищались смелостью Сидни, другие снова обвинили ее в чрезмерной сексуализации собственного образа. Пользователи напомнили, что сама актриса ранее высказывала недовольство, что в ней видят только внешность, а не профессионализм. Тем не менее, публикация набрала миллионы просмотров.

В ближайшее время Сидни Суини появится в нескольких масштабных проектах, включая фильм Рона Ховарда Eden и третий сезон "Эйфории". Помимо этого, Суини работает над дебютной режиссерской картиной своего коллеги Колмана Доминго и готовит адаптацию популярного триллера The Housemaid.