Бренд Ким Кардашьян и Nike показали первую совместную модель обуви NikeSkims Rift

Ким Кардашьян и Nike официально объявили о запуске первой совместной обуви – модели NikeSkims Rift, которая станет дебютом Skims в категории спортивной обуви. Новинка поступит в продажу 26 января и обещает стать главным fashion-ивентом месяца.

Модель представляет собой переосмысленную версию культовых Nike Air Rift – кроссовок с раздвоенным носком, вдохновленных кенийскими бегунами и ландшафтом Великой рифтовой долины. В оригинале дизайн создавался с учетом анатомии стопы и стремления к естественному движению при беге.



В интерпретации Skims культовый силуэт получил новый, более минималистичный и женственный облик. Балетки сохранили фирменный "таби"-носок, но теперь дополнены лишь одним ремешком на подъеме и легкой гибкой подошвой, имитирующей эффект бега босиком. На поверхности – лаконичный текстурированный логотип, отражающий эстетику бренда Кардашьян.



По словам Ким, идея коллаборации заключалась в том, чтобы "сделать культовую модель 1990-х более лаконичной, женственной и утонченной, не теряя ее функциональности".



NikeSkims Rift станут первой моделью в совместной линейке брендов. Как отмечают представители компаний, это лишь начало: в будущем запланирован выпуск еще нескольких обувных моделей, объединяющих спортивные технологии Nike и эстетику минимализма Skims.

