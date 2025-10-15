Бренд Ким Кардашьян Skims выпустил "волосатые" стринги

Бренд Skims, принадлежащий Ким Кардашьян, снова взорвал интернет – на этот раз запуском провокационной линии нижнего белья. В коллекции Hair Panty появились микростринги с искусственными волосами.

Необычная новинка представлена в 12 цветах – от платинового блонда до темного эспрессо – и с разной фактурой "прядей": прямые, волнистые или кудрявые. Цена одной пары – 32 доллара или чуть больше 2500 рублей.





Рекламная кампания получилась не менее экстравагантной. Skims представили ролик в стиле американских телешоу 1970-х, где ведущий в сияющем костюме спрашивает участниц: "Совпадает ли цвет вашего белья с цветом ваших волос?" На своем сайте бренд добавил ироничную подпись: "С нашими трусиками Faux Hair Panty ваш „ковер“ может быть любого цвета, какого вы захотите".





Как и ожидалось, реакция на запуск разделилась. Одни поклонники назвали коллекцию "гениальной и смешной", другие – "троллингом, на который не решился бы ни один люксовый бренд".

Многие эксперты считают, что с этой коллекцией Skims не только шокировали публику, а попали в новую волну естественности и бодипозитива. Все больше женщин отказываются от чрезмерной депиляции, а в косметологии уже набирает популярность пересадка волос в интимную зону – процедура для тех, кто когда-то решился на лазерное удаление.