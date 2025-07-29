Эмили Ратаковски официально развелась с мужем

Модель и актриса Эмили Ратаковски окончательно поставила точку в истории с бывшим супругом Себастьяном Бир-Макклардом. Спустя почти три года после расставания их брак признан расторгнутым решением суда в Нью-Йорке.

Звездная пара поженилась в 2018 году после короткого романа, который начался буквально за несколько недель до свадьбы. В 2021-м у них родился сын Сильвестр, но через год Эмили неожиданно подала на развод, не вдаваясь в подробности. Позже поклонники заметили: модель лайкала посты о токсичных отношениях и изменах, что только подогрело слухи о неверности со стороны мужа.

По информации инсайдеров, еще в декабре бывшие супруги достигли мирного соглашения. А 22 июля 2025 года суд официально подтвердил: Эмили и Себастьян разведены. В тот же день они подали документы, касающиеся совместного воспитания сына. Сейчас мальчик живет с мамой, но регулярно видится с отцом.



Развод дался Эмили непросто. В одном из интервью она призналась, что долго не решалась на этот шаг, несмотря на внутреннюю боль.



С тех пор звезда вернулась к активной жизни: работает, воспитывает сына и не скрывает своего мнения о разводах. По ее словам, многие молодые женщины сталкиваются с похожим опытом, но до сих пор боятся об этом говорить. Эмили уверена: развод – не конец, а начало новой, зрелой и свободной жизни. Она планирует посвятить этому тему в своей новой книге.



После расставания модель замечали в компании знаменитостей, включая Пита Дэвидсона и Гарри Стайлса, но сама Эмили предпочитает не комментировать свою личную жизнь.

