Сидни Суини грозит штраф за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood

Как сообщается, ночью Суини вместе со съемочной группой подъехала к знаменитому знаку Hollywood на фургоне и развесила на буквах бюстгальтеры. Сцена выглядела как кадр из шпионского фильма – часть реквизита позже сняли, но несколько предметов остались висеть.

У звезды сериала "Эйфория" могут появиться проблемы с полицией. По данным западных СМИ, Сидни Суини решила громко прорекламировать свой бренд нижнего белья, из-за чего теперь звезду ждут последствия.

Видео: соцсети/@sydney_sweeney

По информации источников, разрешение на съемку у команды актрисы действительно было, однако правила, регулирующие использование знаменитого символа, нарушены. Прикасаться к буквам, закреплять на них какие-либо предметы и тем более использовать изображение знака в коммерческих целях без отдельного согласования Палаты округа Лос-Анджелес – строго запрещено.

Теперь инцидентом могут заинтересоваться юристы, и кампании Сидни грозит не только штраф, но и требование удалить кадры с официальных площадок бренда. Впрочем, фанаты уверены, что Суини знала, на что идет: провокации давно стали частью ее фирменного стиля.

В Голливуде уже обсуждают, что громкая промоакция могла быть спонсирована миллиардером Джеффом Безосом, якобы связанным с брендом актрисы. Если слухи подтвердятся, финансовая сторона вопроса вряд ли станет для Суини проблемой.