12-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста снялась в рекламе бренда Skims

Дочь звезды реалити Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста снялась в кампейне бренда нижнего белья своей матери. Норт Уэст предстала в черном костюме и с синими косами. В конце рекламного ролика 12-летняя девочка подчеркивает: "Все носят Skims". Кадры в своем блоге выложила сама Ким.

Звезда "Восьми подруг Оушена" призналась, что очень гордится своей дочерью и тем, как уверенно подросток держится перед камерами. Кардашьян подчеркнула, что ее наследница, несмотря на юный возраст, делает бренд особенным.

"Она приносит так много своего характера в эту кампанию", – подчеркнула звезда.



Это, к слову, не первый раз, когда Норт помогает матери продвигать бизнес. Девочка уже снималась в рекламе Skims в возрасте 7 лет. Тогда она появилась в кадре вместе с Ким и своей младшей сестрой Чикаго.



А между тем юная дочь Кардашьян и Уэст уже зарабатывает в Сети свою популярность и сталкивается с хейтом. Девочку часто обвиняют в том, что она одевается "не по возрасту". Сама Ким отмечает, что не запрещает дочери самовыражаться. По ее словам, это делает дочь счастливой.

Норт Уэст – первенец Кардашьян и Уэста. Кроме нее, у пары трое детей: сыновья Сейнт, Псалм и дочь Чикаго. Несмотря на то, что их родители развелись три года назад, оба продолжают активно участвовать в жизни детей.

Между тем Канье, судя по всему, против того, чтобы его дети снимались в подобных проектах. Ранее рэпер обвинил бывшую жену и ее семью в том, что они используют наследников в своих целях. Также Уэст заявил, что вообще не хотел детей от Кардашьян.