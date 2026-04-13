Лариса Долина вышла в свет с аксессуарами Schiaparelli за 400 тысяч рублей

14 апреля 2026 года на Исторической сцене Большого театра прошел гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Среди гостей мероприятия была замечена Лариса Долина, чей вечерний образ моментально привлек внимание публики.

Певица сделала ставку на выразительную цветовую пару – черный бархат и сияющее золото. Основой образа стало приталенное платье миди с длинными рукавами, сшитое из плотной ворсовой ткани. Главный декоративный акцент наряда – открытая застежка-молния яркого золотого оттенка, проходящая строго по центру от V-образного выреза. По бокам от металлической полосы лиф оформлен присборенными складками, создающими скульптурный объем. Крой в целом повторяет линии тела, а прямая юбка завершает силуэт в духе power dressing с намеком на 1990–2000-е.





Однако изюминкой образа стали аксессуары от Schiaparelli. На Долиной можно было разглядеть асимметричные серьги Anatomy Bijoux: одна выполнена в виде проколотого носа, улитки и сюрреалистических губ с пирсингом, другая представляет собой ухо, проколотый сосок и зуб со стразами. Все элементы отлиты в античном золотом тоне и щедро украшены кристаллами с жемчугом.





В пару к ним артистка подобрала массивную цепь Key Chain Necklace с подвеской в виде ключа, продетого сквозь фирменную замочную скважину – прямой отсыл к сюрреалистическому коду дома, придуманному еще Эльзой Скиапарелли в 1935 году. Украшения выполнены из позолоченной латуни.





Совокупная стоимость представленных аксессуаров оценивается приблизительно в 400 тысяч рублей. Образ Ларисы Долиной дополнили маленький черный клатч и лодочки с золотой пряжкой.