Модные тренды весны 2025: от ассиметрии до аутдор-эстетики

Сбросьте пуховики и шапки! Весна – идеальное время для обновления гардероба, а редакция Клео.ру с удовольствием вам в этом поможет. Мы отобрали для вас самые актуальные тренды сезона, которые позволят вам встретить весну во всеоружии стиля.

Миди-юбки: женственность без компромиссов

Забудьте о многослойном термобелье. Лучший вариант в период, когда еще не наступила летняя жара для мини-юбок, а быть женственной уже хочется – юбки-миди. Fashion-инфлюенсеры уже обзавелись моделями приглушенных оттенков: серого, коричневого и песочного.





Пальто прямого кроя: стильная альтернатива пуховику

Весенняя альтернатива надоевшему пуховику– пальто прямого кроя. Рекомендуем выбирать длину ниже колена и нюдовые цвета, как завещали модельеры прошлой Недели моды.





Аутдор-эстетика

Хит сезона, покоривший сердца модных инфлюенсеров, – это аутдор-эстетика. Практичность и комфорт – главные ее принципы. Флисовая одежда – идеальный вариант для весны: приятная на ощупь и невероятно функциональная.





Казаки

Казаки – вечная классика осенне-весеннего сезона, не выходящая из моды уже который сезон. Культовые сапоги-чоперы от Miu Miu стали настоящим бестселлером, а их аналоги легко найти в российских интернет-магазинах.





Пастельные оттенки

В зимний период в одежде превалируют 50 оттенков серого, но настало время добавить в гардероб свежие краски. В топе пастельные оттенки: бирюзовый, лавандовый, фисташковый.





Ассиметричность

Вивьенн Вествуд была любительницей ассиметричного кроя: блузки на одно плечо, юбки разной длины. Авангардная мода возвращается и уверенно входит в гардероб современной модницы. Кстати, fashion-блогер Мария Червоткина уже обзавелась джемпером ассиметричного кроя.

Квадратный мыс: геометрия в деталях

Продолжая авангардную тематику, обратите внимание на обувь с квадратным мысом. Этот тренд покорил подиумы: подобные модели были в коллекциях от Prada до Miu Miu.





Украшения: больше – значит лучше

Модный "обвес" в 2025 году выходит на новый уровень. Чем больше украшений – тем лучше. Банты, которые в прошлом сезоне украшали одежду, теперь стали основой для ювелирных изделий и заколок для волос. Экспериментируйте и создавайте свой неповторимый образ!



