Макияж из "Грозового перевала": повторяем самый трендовый образ весны

Она бежала по пустоши под дождем, и ее щеки пылали. Этот образ Марго Робби теперь вдохновляет визажистов по всему миру. Рассказываем, как его повторить.

Последние пару лет мы красились максимально естественно: деликатный тон, сияние, минимум выделяющейся декоративки. Но в этом году на сцену вышел мрачный романтизм – живая и эмоциональная эстетика, главным символом которой стал румянец – не четко выверенный и приправленный скульптором и хайлайтером, а тот, который выглядит, словно естественный прилив крови к щекам.

Как повторить тренд? Простая инструкция

1. Кожа: минимум тона

Никаких плотных тональных кремов. Легкий увлажняющий флюид, разглаживающий праймер или просто консилер на отдельные зоны – вот и вся база. Главное, чтобы лицо выглядело чистым, естественным. Веснушки и природная текстура не враги, а друзья этого образа.

 2. Румяна: не боимся излишеств

В этом макияже румяна наносят почти как скульптор: чуть выше привычного, чуть ближе к вискам и немного на спинку носа.

Лучше всего работают кремовые и жидкие текстуры. Они не лежат маской, а будто впитываются в кожу, оставляя после себя полупрозрачный, акварельный след. Если кожа жирная, визажисты рекомендуют закрепить результат сухими румянами или прозрачной пудрой. 

Выбирайте естественные оттенки: розовые, ягодные, персиковые. Главное – без неона и ярких блесток. Только то, что могло бы появиться на лице после долгой прогулки под холодным ветром.

3. Глаза: легкая дымка

Никаких сложных теней и графичных стрелок. Достаточно мягкого карандаша, растушеванного вдоль линии роста ресниц. Взгляд должен стать глубже, но без лишнего драматизма. В зависимости от естественной длины ресниц оставляем их либо не накрашенными, либо используем удлиняющую коричневую тушь. Брови подкрашиваем тенями или карандашом, тщательно растушевывая цвет, чтобы не было графичных линий.

4. Губы: растушеванные и естественные

Макияж из "Грозового перевала" – драматичный и естественный. В нем не нужен четкий контур губ. Наоборот – лучше подойдет эффект Halo Lips с растушевкой контура. Пройдитесь нюдовым карандашом по очертаниям губ и растушуйте результат пальцем. Нанесите матовую помаду или тинт в центр губ и также аккуратно растушуйте подушечкой пальца к краям. Получится эффект зацелованных губ – немного небрежных и сексуальных.

Главное в этом макияже – не бояться выглядеть настоящей, показать свою естественную кожу без плотного тона и раскрасневшиеся щеки. Попробуйте – и, возможно, этот образ станет вашим любимым этой весной.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

