Как "Грозовой перевал" стал главным fashion-фильмом 2026 года

Культовый роман Эмили Бронте о разрушительной связи Хитклиффа и Кэтрин Эрншоу всегда был полотном для интерпретаций. Новая экранизация 2026 года под руководством Эмеральд Феннелл сумела не просто перенести эту историю на экран, но и превратить ее в главный модный инфоповод сезона. Секрет успеха кроется в сознательном отказе от исторической достоверности в пользу визуальной гиперболы, которая идеально резонирует с духом времени.

Историческая точность? Спасибо, не сегодня

Исторические драмы, действие которых разворачивается в английской глубинке, обычно предлагают зрителю сдержанные, практичные наряды, соответствующие суровому климату и сословным нормам. Но художник по костюмам Жаклин Дюрран (известная по работе над "Маленькими женщинами") приняла иное решение: ее наряды для "Грозового перевала" (18+) – это эмоциональная, а не хронологическая правда.

Вместо того чтобы одеть героев в аутентичные георгианские платья, Дюрран создала смелую феерию, где готические мотивы смешиваются с высокой модой XX и XXI веков. Ее вдохновение черпалось не из портретов XVIII века, а из архивов McQueen и Mugler, образов старого Голливуда (Ланы Тернер, Вивьен Ли) и даже стилистики Тюдоров и 1950-х.

Результат – это визуальный язык, понятный современной аудитории, которая привыкла к стилизованным образам в соцсетях.





Красный, блеск и бунт Кэти

Первое, что бросается в глаза – это гардероб Кэти Эрншоу в исполнении Марго Робби. Едва появившись, Кэти пробивается сквозь серый ландшафт в рубиновых и бордовых тонах. Слишком яркие и чувственные для своей эпохи, они служат визуальным маркером ее неукротимой натуры и страсти к Хитклиффу.

Чем больше Кэти пытается вписаться в мир богатства Линтонов (розовые стены, перья, обилие лент), тем более навязчивыми и карикатурными становятся ее костюмы. Ее свадебный наряд, например, напоминает не о дани традициям, а о чужой, навязанной фантазии.

Дюрран использует анахронизмы для деконструкции персонажей. Использование блестящих, почти пластиковых тканей, в сценах, где Кэти пытается скрыть внутреннее смятение, создает эффект отчуждения. Чем больше нагромождение роскоши, тем острее чувствуется, как персонаж теряет себя. Ее наряды – это бунт против тех общественных рамок, в которые ее пытаются загнать.





Костюмы здесь работают не просто как декор, а как психологический портрет.

Фильм с самого начала использует цвет для разграничения миров: темная палитра Кэти против "кондитерского" мира Линтонов. Когда Кэти входит в этот мир, ее пытаются "упаковать" в розовые стены и переливающийся свадебный наряд, который выглядит как чужая фантазия. Даже возвращение домой не приносит покоя. В роскошном красном бархатном плаще она выглядит чужой даже среди своих. Кэти тянется к глянцевым, синтетическим поверхностям – их блеск отвлекает от внутренней боли, когда в ее жизни снова появляется Хитклифф.

Сам Хитклифф тоже преобразился: его золотая серьга и расстегнутая белая рубашка – это сигнал о социальном росте, но с отчетливым привкусом "пиратского" романтического героя, который не хочет отказываться от своей одержимости.





Готика, перверсия и TikTok-успех

В отличие от предыдущих, более сдержанных экранизаций, эта версия Феннелл не боится мрачной изнанки романа: жестокости, жажды статуса и первобытного желания. Дюрран балансирует фирменный красный цвет Кэти готическими крестами и более резкой палитрой.

Вся эстетика фильма пропитана физиологичной, но жутковатой готикой – от отсылок к викторианской эпохе до пейзажей, напоминающих смесь Уэса Андерсона и Тима Бертона.

Именно эта дикая стилизация и зацепила публику. Благодаря работе Дюрран архетип "дикой девчонки", который так вирусится в TikTok, стал неотъемлемой частью повествования, а костюмы "Грозового перевала" останутся в памяти дольше, чем любая историческая реконструкция.