Как собрать образ в стиле apres-ski: 6 вещей, которые понадобятся

Après-ski – это стиль, который пришел к нам из Альп и мгновенно полюбился городским модницам. Он появился в 50-х годах, когда катание на лыжах из элитного развлечения для спортсменов превратилось в социальный ритуал. После спуска люди собирались в уютных шале, пили глинтвейн и обсуждали не только трассы, но и наряды. Именно тогда après-ski стал синонимом расслабленного, но эффектного образа: тепло, уютно и с ноткой шика. Сегодня этот стиль не ограничивается горами, он уверенно шагнул в повседневную жизнь.

"Уродливый" свитер



Тот самый свитер с оленями или снежинками. Англичане его обзывают ugly, но мы знаем, что он милый и делает любой лук уютным. Чем ярче принт – тем лучше. Сочетайте с джинсами и леггинсами.



Мунбуты



Обувь, которая выглядит так, будто вы готовы выйти в открытый космос. Они идеальны для зимних прогулок и отлично вписываются в городской стиль.



Солнцезащитные очки



Кто сказал, что солнце светит только летом? Зимой, а особенно на горнолыжном курорте, без очков тоже не обойтись. Лучше всего подойдут узкие модели cat eye в духе Balenciaga или Miu Miu.



Меховая шапка



Секретный ингредиент любого après-ski образа. Помните, еще в прошлом году а период пика тренда slavic bimbo все ходили в этих шапках? Да-да, вот это они. Теперь такой аксессуар отлично впишется в аутфит après-ski.



Черные леггинсы



Стиль après-ski подразумевает светский расслабленный вайб и уютные беседы с горячим глинтвейном в руках. Поэтому самое время подчеркнуть фигуру. Утепленные леггинсы — то что нужно. Сочетайте их с мунбутами или уггами — они уравновесят объемы. Сверху — oversize пуховик или шубка.



Шуба



Après-ski – это не только уют, но и эффектность. Шуба из искусственного меха, особенно белая, с длинным ворсом, моментально превратит вас в it girl, даже если вы просто зашли за кофе.



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