Что носить зимой: как выглядеть стильно и не замерзнуть, когда на улице ниже ноля

Клетчатый шарф

Даже классическое черное пальто можно оживить с помощью трендовых аксессуаров: клетчатые шарфы в узоре тартан, существующий уже много веков, заново обрел славу благодаря стокгольмскому бренду Acne Studios. Тренд на оверсайз шарфы не утихает уже несколько сезонов среди it-girls, потому что это идеальный зимний предмет гардероба. Вы можете накинуть его поверх любого пальто и мгновенно получить образ, одобренный уличным стилем Стокгольма.

Оверсайз пальто

Разве можно ошибиться с объемным пальто со слегка спущенными плечами? Это вещь, которую вы сохраните на долгие годы и которая всегда будет роскошной. Можно надеть даже обычную водолазку под оверсайз пальто и выглядеть стильно.





Пушистый мохеровый свитер

Исторически мохер был фаворитом it-girls 90-х – можно вспомнить культовый образ Фэй Вонг, обложку дебютного альбома Бьорк или наряд Лив Тайлер из свитера и клетчатой юбки в Empire Records. Это шерстяное волокно получают из шерсти ангорской козы. Мохер, как правило, идеально подходит для чувствительной кожи, поскольку он приятнее к телу, чем овечья шерсть, – минус зуд! С возрождением моды на 90-е и Y2K вполне логично, что в этом сезоне многие дизайнеры выбрали этот материал для своих изделий – от свитеров до шарфов, и его можно увидеть на самых стильных модницах в социальных сетях.

Балаклава

Если вы думали, что обычная шерстяная шапка – это единственный головной убор для зимы, то спешим вас обрадовать: в fashion-индустрии появилась уйма альтернатив обычной шапке, от которой мы все так устали. Например, балаклавы. Они ворвались в модную индустрию еще несколько сезонов назад и остаются на пике популярности до сих пор. В 2025 году в тренде балаклавы с узорами и в необычных цветовых сочетаниях.

Угги

Легендарный бренд Ugg вернулся! Любимая модель 2000 года снова в тренде. И хотя мини-ботинки Ugg достигли пика трендов в прошлом году, модники не перестают находить новые способы стилизации этих удобных ботинок в 2025 году: со спортивными штанами, куртками и даже шортами. Есть версия на платформе, которую так любят знаменитости (Хейли Бибер – ее поклонница), и даже блестящие Ugg, которые стали хитом среди инфлюенсеров.