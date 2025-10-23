Пуховик или шуба: что лучше согреет зимой?

 1182

Современность пуховика против проверенного веками меха.

Вечная битва классики и технологий – пуховика и шубы – продолжается не одно десятилетие. С одной стороны – невесомая и технологичная куртка, с другой – роскошный мех, проверенный веками. Что лучше защитит от холодов этой зимой: пуховик или шуба? Подробно разбираем на Клео.ру.

Пуховик: современность и технологии

Когда речь заходит о современной битве с зимними холодами, пуховик занимает лидирующую позицию. Первое, что защищает нас от стихии – это внешняя оболочка. Для ее создания используются прочные синтетические материалы, чаще всего это полиэстер, нейлон или полиамид, усиленные специальными водонепроницаемыми пропитками.

Этот слой выполняет две критически важные функции: он действует как ветрозащитный барьер, не давая холодному воздуху добраться до тела, и отталкивает влагу. Без этой оболочки даже самый лучший утеплитель быстро намокнет под мокрым снегом или дождем, потеряв все свои согревающие способности.

Фото: архив пресс-службы бренда COMMODE / commode-shop.ru

Настоящая магия пуховика происходит внутри, где находится утеплитель. Существуют два основных типа наполнителя, каждый из которых предназначен для "своих" условий.

Натуральный утеплитель, сделанный из гусиного или утиного пуха, в сочетании с пером, создает уникальный тепловой барьер. Самым желанным и дорогим считается гагачий пух, способный выдерживать действительно арктические условия.

Второй лагерь наполнителей – это высокотехнологичные синтетические материалы, такие как холлофайбер или синтепух. Такой утеплитель не требует особого ухода, его можно отдавать в химчистку и он выдерживает машинную стирку, так как не скатывается. Холлофайбер подходит для сырой, слякотной погоды, для активных тренировок на улице, сохраняя теплоизоляционные свойства куртки даже при высокой влажности.

Шубы: проверенная роскошь

Основной конкурент пуховику – это шубы из меха. Натуральный мех способен выдерживать действительно экстремальные температуры. Самые теплые виды шуб – из медвежьего, песцового и меха северного оленя способны сохранять комфорт при –40°С и ниже. Чуть менее экстремальными, но невероятно теплыми и востребованными в городской среде, являются мех лисы, соболя и норки.

Фото: архив пресс-службы бренда sencellerie / sencellerie.com

Несмотря на свои теплоизоляционные свойства и внешнюю роскошь, шубы достаточно прихотливы в уходе. Главным врагом натурального меха является влага: мокрый снег или дождь могут испортить его, а намокшая и потерявшая форму шуба требует длительной сушки.

Вердикт: что выбрать?

Итак, что же лучше согреет зимой – технологичный пуховик или классическая шуба?

Ответ заключается не в превосходстве одного материала над другим, а в вашем образе жизни и климате. Для экстремально сухого мороза и роскошного внешнего вида идеально подойдут шубы. А для активного образа жизни и переменчивой погоды – пуховик.

Обе категории одежды способны защитить вас от самых сильных холодов. Разница лишь в том, готовы ли вы принять высокие требования меха или предпочитаете универсальную практичность и технологичность, которые предлагает современный пуховик.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.