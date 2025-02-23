Ирина Шейк появилась на подиуме в прозрачном платье и большой шапке-ушанке

Ирина Шейк вновь покорила модный мир, приняв участие в юбилейном показе бренда Dsquared2, прошедшем в рамках Недели моды в Милане. Российская супермодель блистала на подиуме в эффектном черном прозрачном платье, демонстрирующем ее утонченную фигуру. Образ дополняли босоножки на высоких каблуках, массивные серебряные серьги и необычный аксессуар – объемная меховая шапка-ушанка. Дополнив наряд стильным зеленым бомбером с яркой подкладкой, звезде создали дерзкий и запоминающийся образ.





Помимо Ирины, в показе приняли участие другие иконы моды, среди которых Наоми Кэмпбелл, представшая в смелом кожаном боди, и Изабели Фонтана, выбравшая роскошное платье-тунику со сверкающими стразами. Однако всеобщее внимание СМИ приковано именно к Шейк, которая не перестает удивлять своей способностью перевоплощаться. За годы карьеры модель неоднократно демонстрировала, что может быть совершенно разной: от роковой красавицы до элегантной леди.





Тем временем в личной жизни Ирины Шейк, говорят, вновь произошли перемены. По сообщениям западных СМИ, она возобновила отношения с Томом Брэди, бывшим супругом Жизель Бюндхен. Инсайдеры утверждают, что пара снова начала проводить время вместе, обсуждая возможность возобновления романа. Пока ни Ирина, ни Том не комментируют эти слухи, но поклонники с интересом следят за развитием событий.