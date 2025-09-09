Стиль 2010-х возвращается: как носить узкие джинсы, угги и топы, чтобы это выглядело актуально

Вспомните моду начала 2010-х – узкие джинсы в обтяжку, классические угги, простые топы и кофты. Еще недавно такой образ считался слегка устаревшим, но сегодня он неожиданно снова на пике популярности. Как отмечает InStyle, тенденция возвращения "базового стиля 2010-х" вызвана желанием простоты и аутентичности. После эпохи бесконечных микротрендов и гонки за уникальностью многие соскучились по нормальному, удобному гардеробу. Стиль normcore – нарочито обычная одежда без излишеств – вновь в тренде, функциональные аксессуары вытесняют бесполезные "украшалки", а эстетика "Christian Girl Autumn" (кофе Pumpkin Spice Latte, уютные шарфы и осенние прогулки) больше не шутка, а модный вдохновитель. Рассказываем, как вписать главные вещи 2010-х в современный образ и избежать ошибок.

Узкие джинсы: снова на вершине моды





Еще пару лет назад Gen Z провозглашали скинни-джинсы пережитком прошлого, но мода циклична – и вот они опять на подиумах и улицах. Правда, вернуть их стоит в обновленном виде. В 2025 году дизайнеры Miu Miu и Alexander McQueen показали на показах элегантные узкие брюки, демонстрируя, что skinny могут выглядеть свежо. Стилисты советуют носить такие джинсы с объемным верхом, чтобы сбалансировать силуэт: например, с oversize-рубашкой или свободным блейзером и простой белой майкой. Добавьте остроносые балетки или аккуратные ботильоны – и образ будет актуальным и более "взрослым". Избегайте устаревших деталей: низкой посадки и кричащих расцветок. Пастельные или неоновые скинни, популярные десять лет назад, сейчас смотрятся неуместно. Вместо этого выбирайте классические темно-синие или черные джинсы с высокой талией – такие модели визуально стройнят и легко комбинируются с любым верхом. Кстати, если вы все эти годы не расставались с узкими джинсами – вы были правы: как шутят модные редакторы, "миллениалы, не сменившие скинни, получают приз – тренд вернулся"!

Угги: камбэк уютной обуви





Мягкие замшевые сапожки с мехом снова массово носят и звезды, и инфлюенсеры. В 2010-х они были символом комфорта (и частью клише Basic Girl Fall лука: джинсы + угги + шарф и латте), а несколько лет назад считались немодными. Теперь же "базовая" обувь переживает настоящий бум. Например, Рианна не стесняется ходить на свидания в классических уггах, а Кэти Холмс щеголяет по Нью-Йорку в них же. По данным бренда, продажи UGG выросли на 13% в 2025 году, что принесло компании примерно 600 миллионов долларов дополнительной выручки с 2023-го. В тренде обновленные модели – ультракороткие Ugg Micro и угги на массивной подошве, которые обожают даже иконы стиля вроде Чарли XCX и Хлои Севиньи.

Как носить угги сегодня?

Самый беспроигрышный вариант – все те же джинсы (скинни или прямые) и уютный объемный верх. Чтобы не выглядеть скучно, добавьте стильный слой: например, кремовый свитер оверсайз, поверх него – длинное пальто или дубленка-шерпа, а на ноги – укороченные угги. Такой многослойный образ в нейтральных тонах будет выглядеть и актуально, и по-осеннему уютно. Еще один прием: сочетать угги с леггинсами или спортивным костюмом – атлетик-шик из 2010-х снова с нами, а комфорт теперь ценится превыше всего. Но и с платьем-миди или юбкой угги тоже можно подружить, играя на контрасте: грубоватые сапожки "приземлят" наряд и сделают его более повседневным. Важно следить за состоянием своих UGG: чистые ухоженные сапоги смотрятся куда презентабельнее, чем растоптанные и потерявшие форму.

Базовые топы: от простой майки до кроп-топа





Простой верх тоже переживает реинкарнацию. После лет повальной любви к сложносочиненным топам с вырезами и надписями вновь ценятся лаконичные майки, футболки и топы нейтральных оттенков. В рейтинге самых популярных вещей сезона по данным сервиса Lyst среди лидеров оказалась… обычная белая майка! Этот факт говорит сам за себя: базовые вещи уже не кажутся скучными, напротив, они стали символом умного стиля. Белый топ в комбинации с любимыми джинсами и минималистичными кедами или лоферами создает образ в духе quiet luxury – тихой роскоши, где качество и посадка говорят громче логотипов.

Конечно, кроп-топы – наследие 2010-х – никуда не делись из моды и поныне. Однако если тогда их носили повсеместно с юбками и джинсами с завышенной талией, то сегодня кроп-топ можно смело надеть под свободный пиджак или кардиган, добавив нитку аккуратных украшений вместо броских колье. Главное – не переборщить с открытостью: идея нынешней волны возвращения к "базовости" в том, чтобы выглядеть естественно. Поэтому, надевая простой топ, делайте акцент на текстурах и качестве: наденьте поверх объемный жилет из плотной ткани или кожаную косуху – это добавит образу глубины.

Функциональные аксессуары и детали образа

Дополняя обновленный стиль 2010, обратите внимание на аксессуары, которые сочетают красоту и пользу. Сейчас в моде то, что еще недавно казалось "обычным": вместительные сумки, рюкзаки, практичные шарфы и даже украшения с налетом ностальгии. Например, вместо микросумочек в руках у модниц опять большие тоуты и хобо-бэг, куда помещается ноутбук и все необходимые мелочи. Знаковый пример – сумка Coach Brooklyn, которая и офисный лэптоп вмещает, и выглядит стильно; эту модель раскупают так же охотно, как раньше дизайнерские "игрушечные" сумочки. А легендарная парусиновая сумка Longchamp Le Pliage, хит середины 2000-х, внезапно стала вирусным трендом у зумеров. Школьницы и студентки по всему миру носят складные шопперы Longchamp, украшая их брелоками и платками, – практичность снова в почете, ведь такой аксессуар и служит долго, и подчеркнуть индивидуальность позволяет.





Почему это работает?

Возвращение базового стиля 2010-х – не просто очередная вспышка модной ностальгии, а закономерная реакция на усталость от перенасыщенности трендами. Последние годы соцсети диктовали нам новую "фишку" каждый месяц – то неоновые велосипедки, то странные многослойные сочетания ради хайпа. В итоге "простая" одежда вновь кажется свежей и честной на фоне вычурных аутфитов.