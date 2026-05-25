Chanel провел повторный показ первой коллекции Матье Блази в Сеуле

Chanel провел в Сеуле повторный показ коллекции Métiers d’Art 2026. Шоу прошло 26 мая в Центре Помпиду Ханхва Сеул в районе Йоидо – новом культурном пространстве у подножия 63 Building. Коллекция является первой работой Матье Блази в формате Métiers d’Art после его назначения креативным директором Chanel. Премьеру этой линии бренд устроил в декабре 2025 года на станции нью-йоркского метро Bowery.

Сеульский показ подчеркнул многолетнюю связь Chanel с Южной Кореей. Французский Дом работает на местном рынке с 1991 года, первый бутик в стране открылся в универмаге Galleria в 1997-м. Позже Карл Лагерфельд привозил в Сеул круизную коллекцию 2015/16, а в 2017 году бренд представил выставку Mademoiselle Privé. Теперь к этой истории добавился Métiers d’Art – ежегодный формат Chanel, посвященный ремесленным ателье Le19M.





Площадка для показа тоже выглядела логичным продолжением темы. Центр Помпиду Ханхва Сеул объединяет французскую художественную традицию и корейский культурный контекст. На фоне футуристического пространства коллекция с вышивкой, кружевом, перьями, шелком и твидом получила более азиатское звучание, чем на нью-йоркской премьере.





В первом ряду собрались международные и корейские звезды. Среди гостей были Тильда Суинтон, Мэрион Котийяр, G-Dragon, Дженни из BLACKPINK, Ким Го-ын, Ли Джон-джэ, Пак Со-джун, Го Юн-джон, Чан Юн-джу, Казуха из LE SSERAFIM, Гуй Лунь Мэй и Нго Тхань Ван.





Накануне шоу, 25 мая, Chanel устроил камерный ужин в традиционном корейском доме ханок. Формат без лишнего глянца поддержал локальный контекст: гости появились в более расслабленных образах, а сама встреча выглядела как жест уважения к корейской культуре перед масштабным дефиле.

Коллекция Métiers d’Art 2026 в Сеуле сохранила главный фокус на ручной работе и декоративных техниках. В образах читались фирменные коды Chanel – твид, жемчужная вышивка, сложная фактура, тонкая отделка, но подача была ближе к современной городской эстетике.

Для Chanel этот показ – часть более широкой стратегии в Азии. Бренд активно развивает отношения с корейским арт-рынком, поддерживает Frieze Seoul, сотрудничает с локальными художниками и последовательно работает с героями Hallyu.