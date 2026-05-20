Николя Жескьер представил круизную коллекцию Louis Vuitton 2027 в Нью-Йорке. Показ прошел 20 мая в исторических залах The Frick Collection на Пятой авеню и стал первым модным шоу, проведенным внутри галерей музея. Для LV это событие также открыло трехлетнее партнерство с институцией, в рамках которого бренд будет поддерживать культурные программы и выставочные проекты.





Жескьер выстроил коллекцию на столкновении двух образов Нью-Йорка: интеллектуального аптауна с его музейной классикой и энергичного даунтауна с уличной культурой 1980-х. Главным художественным ориентиром стал Кит Харинг. Одним из ключевых объектов показа оказался винтажный чемодан Louis Vuitton 1930-х годов с рисунком художника, созданным в 1984 году. Этот архивный предмет появился в первом образе и задал тон всему шоу.





Коллекция получилась эклектичной. В ней соединились деним, яркие мини-юбки, кружево, высокие воротники, объемные жабо, бомберы, спортивная обувь и графичные принты. В одном из заметных выходов белый короткий топ с рисунком в духе Харинга сочетался с насыщенно-розовой юбкой. В другом образе кружевной верх с крупным цветочным воротником был дополнен брюками-галифе и аксессуаром в виде контейнера для еды. Так Жескьер перевел узнаваемые городские коды Нью-Йорка на язык люксовой моды.





В коллекции появились сумки в форме желтого такси и коробки для пиццы, боксерские перчатки с монограммой Louis Vuitton, крупные цепи, броши и ремни. Эти детали подчеркнули идею диалога между музейной торжественностью и повседневной городской средой.





Критики в основном встретили шоу положительно. Они отметили насыщенную цветовую палитру, смелое соединение уличной графики и исторических интерьеров, а также более носибельный характер коллекции по сравнению с некоторыми прежними экспериментами Жескьера. Также подчеркивалась работа с пространством: подиум был встроен в музейные залы так, чтобы одежда вступала в прямой визуальный спор с классической живописью, мебелью и архитектурой.





При этом некоторые аналитики увидели в партнерстве Louis Vuitton и The Frick Collection способ усилить престиж бренда за счет музейного авторитета. Однако с точки зрения имиджа показ уже стал одним из самых заметных событий круизного сезона: Louis Vuitton вновь подтвердил ставку на крупные архитектурные площадки и на моду как форму культурного высказывания.

