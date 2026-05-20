Google и Samsung выпустят умные очки совместно с Gentle Monster

Google, Samsung и Gentle Monster официально вступили в гонку за рынок умных очков с искусственным интеллектом. На конференции Google I/O 2026 компании представили первую совместную коллекцию Android XR-очков, которая должна стать прямым конкурентом устройств Ray-Ban Meta*. Главная ставка сделана на интеграцию ИИ в повседневную жизнь.





Новая линейка создавалась совместно с Samsung, Qualcomm и модными брендами Gentle Monster и Warby Parker. Именно Gentle Monster отвечали за fashion-составляющую проекта, поэтому первые прототипы выглядят как дизайнерские аксессуары.





Google называет устройство аудиоочками. У моделей нет встроенного дисплея, однако внутри оправы размещены динамики, микрофоны, камеры и система голосового взаимодействия с Gemini – новым поколением ИИ-ассистента Google. Пользователи смогут слушать музыку, принимать звонки, делать фотографии и видео, получать уведомления, прокладывать маршруты и пользоваться переводчиком в реальном времени буквально без помощи рук.





Ключевая функция очков – способность Gemini анализировать окружающее пространство через встроенные камеры. Очки смогут распознавать объекты, переводить вывески и меню, помогать ориентироваться в городе и даже подсказывать информацию о предметах, на которые смотрит пользователь. Также заявлена интеграция с сервисами вроде Uber и календарем Google.

Компании подчеркивают, что устройства создавались как дополнение к смартфону. Очки будут совместимы как со смартфонами на базе Android, так и с iPhone.

На фоне растущего интереса к ИИ-гаджетам Google и Samsung фактически формируют новый сегмент рынка – промежуточный формат между классическими наушниками, смарт-часами и полноценными AR-гарнитурами. Более продвинутые версии с дисплеями и элементами дополненной реальности уже находятся в разработке и, по предварительным данным, могут выйти в 2027 году.

Компании уделяют внимание вопросам приватности. Во время работы камеры на оправе будет загораться светодиодный индикатор, предупреждающий окружающих о съемке. В Google уже признали, что конфиденциальность станет одним из главных вызовов для всей категории умных очков.

Продажи первых моделей Gentle Monster x Google x Samsung стартуют осенью 2026 года. Стоимость устройств пока не раскрывается.

* Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.