Перерождение Chanel руками Матье Блази

В Париже произошло событие, долгожданное всеми экспертами и любителями моды: презентация новой коллекции Chanel под эгидой нового креативного директора марки – Матье Блази. Почему это событие столь важно и что оно сулит будущему моды – рассказываем в новой статье на Клео.ру.

История бренда

Долгие годы модным домом Chanel руководил Карл Лагерфельд. Он был настолько значимой фигурой, что вскоре стал ассоциироваться и быть неотделимым от бренда. Карл Лагерфельд наделил твид заслуженной роскошью: его жакеты были расшиты жемчугом, а декольте моделей украшено золотыми цепочками, также дополненными жемчугом. Карл Лагерфельд был главным дизайнером и идеологом Chanel почти 40 лет.

После его кончины должность заняла Виржини Виар – правая рука Карла, его ассистентка и координатор кутюрной линии Chanel. Они работали вместе 30 лет: сначала Виржини была стажером, потом координатором линии haute couture, а далее руководила всеми производственными процессами дома Chanel.

Виржини Виар пробыла на посту креативного директора бренда всего пять лет. Модная публика была недовольна работами Виар – по их мнению, в них не было новизны и голоса самой Виар, они лишь неудачно повторяли архивы Карла.





Новая эпоха Матье Блази

В 2024 году модную индустрию потрясла новость: Виржини Виар уходит с поста креативного директора Chanel, а ее место занимает 40-летний дизайнер Матье Блази. Французско-бельгийский модельер начал свою карьеру в бренде Raf Simons, позже перейдя в Maison Martin Margiela, где он занимался женской линией. В 37 лет Матье был назначен креативным директором Bottega Veneta, увековечив в ДНК бренда лаконичный дизайн и тихую роскошь.

Дебют Матье Блази в Chanel был поистине эпохальным событием. Гран-Пале в Париже превратился в завораживающую галактику, усеянную созвездиями и планетами. Несмотря на театральность декораций, идеи, заложенные Блази, были сосредоточены на современности и свободе выбора. Блази хотел дать возможность женщине не просто следовать стилю, заданному командой дизайнеров, но и самостоятельно "миксовать" одежду и менять форму аксессуаров под себя.





Звезда новой коллекции – переосмысленная классика – сумка Chanel 2.55, представшая в новом, "помятом" виде. Это небрежное исполнение не было ошибкой дизайнера: благодаря вшитой в клапан проволоке форму сумки можно менять вручную, в зависимости от желания владельца. Матье Блази продолжил играть с темой космоса, представив сумку в виде планеты, а камелии – еще один код дома – появились в виде нашивок на классических моделях.





Дизайнер оживил твидовые жакеты, которые казались устаревшими после ухода Карла Лагерфельда. Матье Блази вдохнул в гардероб новую жизнь, используя бахрому, необработанные края и объемные фасоны, что придало одежде динамику и легкость. Матье Блази продемонстрировал виртуозное владение движением ткани, создав одежду, которая ощущается невесомой и при этом выглядит невероятно желанной. Его дебют вернул дому Chanel репутацию законодателя моды, сделав его не только элегантным, но и актуальным.