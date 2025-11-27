Wow-тренд: манжеты с кружевами

Этот аксессуар появился еще в XVII веке: короли, аристократы и военные носили их как знак статуса. Сначала их пришивали к рубашкам, позже делали съемными, чтобы менять настроение костюма.

В ХХ веке манжеты стали кодом эксцентричной моды: от костюмов рок-музыкантов до коллекций Galliano и Vivienne Westwood. Сегодня они снова стали актуальны – стоит только надеть их с любым предметом вашего базового гардероба, и образ мгновенно меняется: становится более нежным, женственным, драматичным и даже театральным. Никакого налета винтажа и флера бабушкиного сундука – сегодня манжеты, которые можно купить на любом маркетплейсе, раздают настоящий стиль, который пока можно редко встретить на улицах города. Собрали простые приемы, как интегрировать аксессуар на каждый день.

С чем носить

Со свитерами





Простой способ разнообразить трикотаж, который вам надоел. Кружево добавляет объем и фактуру, а манжеты выглядят как часть модели – будто свитер вдруг стал более сложным и интересным.

Выбирайте любой крой, от свободных оверсайз-джемперов до лаконичных свитеров с круглым вырезом. Лучше всего работают мягкие, пушистые текстуры – ангора, альпака, мохер. Контраст "шерсть и кружево" создает аккуратный винтажный эффект, но не перегружает образ.

С кардиганами





Нет, это не похоже на бабушкин свитер. Кардиган с кружевными манжетами выглядит современно – особенно если застегнуть его полностью и носить как топ. Такой прием делает образ женственнее, добавляет деталей и аккуратно собирает силуэт.

Самые удачные сочетания – модели на пуговицах, поло-кардиганы, плотный кашемир. Комбинируйте с прямыми джинсами или мини-юбкой – получится модный городской образ в духе тихой роскоши с налетом old money, который еще остается актуальным.

С платьями с коротким рукавом





Необычный вечерний вариант. Легкое кружево подчеркивает архитектуру платья, делает образ более продуманным и выделяет руки. Можно подобрать манжеты в тон платью или выбрать контрастный оттенок, чтобы создать дополнительный акцент и дополнительно выделить эту часть образа.

Лучше всего сочетаются минималистичные модели: лаконичные А-силуэты, сатиновые платья, футляры. Манжеты дают мягкий переход от кожи к ткани и создают ощущение "дополнительного слоя". В результате получается необычное прочтение многослойности для любого сезона.

С трикотажными платьями





Чтобы добавить ретро-настроение, сочетайте манжеты с кружевным воротником в тон. Плотный, тянущийся трикотаж и легкое кружево – это контраст, который работает всегда: образ становится мягче, романтичнее, но не теряет формы.

Манжеты в соло хорошо смотрятся на платьях-водолазках, приталенных моделях и минималистичных длинных платьях. Манжеты помогут вывести образ в эстетику "английского ретро", но в современном прочтении. Не отказывайтесь от идеи миксовать их с платьями-свитерами с кроем oversize, но обращайте внимание на фактуру ткани – она не должна спорить с кружевом.

С пиджаками





Эффектно и просто – минималистичный крой и игривая деталь делает даже самый обычный офис-кор очень выразительным. Подходят любые жакеты: строгие черные, двубортные, оверсайз, укороченные. Манжеты удлиняют линию руки и красиво выглядывают из-под рукава при любых движениях. Носите с черными брюками, джинсами или даже юбкой-карандаш, чтобы добавить строгому луку характер и сделать его более расслабленным.