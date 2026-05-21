Аквамарин – цвет лета 2026: как носить морской тренд

Вот-вот приближающееся лето обещает отправить нас по волнам ностальгии во времена, когда мы верили в магию полнолуния и хотели отрастить хвост, как у русалки. Модные дизайнеры синхронно обратились к магии воды, сделав аквамарин ключевым цветом сезона. Если при одном взгляде на этот оттенок в голове начинает играть саундтрек из сериала "H2O: Просто добавь воды", значит, вы на правильном пути.

В этом году подиумы превратились в морские лагуны. Burberry переносит нас на побережье, предлагая кутаться в бирюзовый трикотаж после долгого заплыва или накидывать кожаные пальто цвета морской волны.





Dior же делает ставку на хрупкость, создавая нежнейшие наряды оттенка морской пены, украшенные россыпью мелкого стекляруса. В игру вступили почти все крупные игроки – от Fendi до Valentino, уверяя, что аквамарин – это новый черный для тех, кто соскучился по настоящей яркости.





Если подиумные образы кажутся вам слишком сложными, посмотрите на Зару Ларссон. Поп-икона зумеров стала главным амбассадором тренда, окончательно вытеснив эстетику минимализма. Зара обожает дерзкий стиль нулевых: стразы, низкую талию и, конечно, сочный аквамарин (чего стоит одно ее появление на обложке New York Times в ярко-бирюзовых чулках). К слову, ее собственный бренд Main Rose выпустил коллекцию купальников в тех самых водных оттенках, которые будут мелькать в лентах соцсетей.





Чтобы приручить этот морской цвет, не обязательно ждать отпуска. В городской среде он идеально работает в паре с "выгоревшими" песочными и кремовыми тонами. Но если хочется чего-то более эффектного, попробуйте миксовать его с глубоким кофейным или цветом эспрессо – такой дуэт выглядит по-настоящему дорого и свежо.





А для любителей максимализма лето 2026 открывает карт-бланш на аксессуары: серьги-крабы, массивные колье из ракушек и жемчужные нити приветствуются как никогда.