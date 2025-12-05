Chanel провел показ на заброшенной станции метро Нью-Йорка

В рамках шоу Metiers d’art Chanel представил новую коллекцию, вдохновленную ритмом мегаполиса и разнообразием женских архетипов в большом городе.

Высокая мода редко спускается под землю. Однако для Métiers d'art 2025-2026 креативный директор Матье Блази намеренно выбрал пространство, которое он назвал "единственным местом в мире, которым пользуются все социальные классы" – нью-йоркское метро. Заброшенная станция в Нижнем Манхэттене стала идеальной декорацией для концепции, которую Блази назвал "демократичной модой".

Выбор заброшенной станции стал мощным продолжением традиции модного дома: почти два десятилетия назад Карл Лагерфельд уже использовал знаковые нью-йоркские локации для показов, включая Центральный вокзал и Метрополитен-музей.

Целью показа стало создание нарядов, которые не отрывались бы от городской жизни. Для Матье Блази это вторая по счету коллекция: первая была представлена в рамках Парижской Недели моды в сентябре 2025-го года. Дизайнер продолжил историческую линию, начатую Коко Шанель, которая стремилась создать одежду для совершенно разнообразных архетипов женщин, сделав их гардероб элегантным, практичным и современным. Подобно тому, как в 1931 году Коко была поражена тем, как много американок переняли ее стиль, Блази сделал попытку захватить внимание сегодняшних жительниц Нью-Йорка.

Коллекция Métiers d'art (которая традиционно демонстрирует мастерство ателье, входящих в структуру Chanel) показала разнообразие городских архетипов. На подиуме появились все типажи жительниц мегаполиса – от вечно спешащих студенток до состоявшихся бизнесвумен.

Модели демонстрировали диалог между парижской классикой и нью-йоркской свободой. Традиционные жакеты из букле, ключевой элемент Chanel, были представлены как в строгих вариантах, так и в более игривых, украшенных пайетками или цветочными вышивками. Юбки-карандаши сочетались с твидом необычных расцветок – от зебры до леопарда, – добавляя коллекции смелости.

Среди наиболее ярких элементов, сочетающих роскошь и уличность, оказались брюки. То, что выглядело как обычные джинсы, на самом деле было сшито из шелка с использованием технологии ателье Lesage, подчеркивая, что даже самая повседневная вещь в Chanel является эксклюзивной. Также в коллекцию вошли футболки с лозунгом "Я люблю Нью-Йорк", выполненные ручной вышивкой из шелка.

Показ не был статичным. Вместо размеренной походки моделей по прямой линии, Блази наполнил заброшенную платформу суетой, имитируя реальную жизнь метро. Модели хаотично двигались, читали газеты, разговаривали по старому таксофону и создавали ощущение случайных встреч, которые так характерны ритму жизни большого города.

Мероприятие привлекло невероятное количество звезд. Среди гостей были замечены Тильда Суинтон, Мартин Скорсезе, Кристен Стюарт, Джон Бон Джови и Линда Евангелиста. Примечательно, что в числе приглашенных был даже диктор нью-йоркского метро.

Проведя показ Métiers d'art в самом сердце города, среди колонн и рельсов, Матье Блази в очередной раз доказал, что великое наследие модного дома может легко адаптироваться к вызовам современности, оставаясь при этом элегантным и верным ДНК Chanel.

