Zara и Bad Bunny выпустили совместную коллекцию

Пуэрто-риканский артист Bad Bunny официально выходит на территорию масс-маркета. Певец представил первую капсульную коллекцию для Zara. Совместная линейка получила название Benito Antonio – по настоящему имени музыканта.

Премьера коллекции прошла 16 мая в Сан-Хуане, где магазин Zara в торговом центре Plaza Las Américas фактически превратили в pop-up-пространство, посвященное артисту. Сам Bad Bunny лично появился на запуске. Глобальный старт продаж назначен на 21 мая – всего за день до начала европейской части мирового тура музыканта.





В коллекцию вошли футболки оверсайз, худи, спортивные костюмы, джоггеры, широкие джинсы, бермуды, кепки и расслабленные костюмные комплекты. Визуально линейка продолжает фирменную эстетику Bad Bunny последних лет: смесь streetwear, спортивных силуэтов и современной интерпретации классического мужского гардероба. Многие вещи украшены новым логотипом Benito Antonio, который артист собирается использовать как отдельный fashion-бренд.

Одним из центральных образов стал белый костюм в духе современного денди – очевидная отсылка к наряду певца на Met Gala 2026. Также внимание привлекают клетчатые рубашки, футболки в полоску и худи с названием трека Nueva Yol. Цветовая палитра построена вокруг белых, коралловых, красных, розовых и песочных оттенков с характерным карибским настроением.





Слухи о сотрудничестве Zara и Bad Bunny появились еще зимой, когда артист выступил на Super Bowl в кастомной футбольной джерси испанского бренда. Позже он появился в тотал-луке Zara и на Met Gala, окончательно подтвердив тем самым, что партнерство выходит далеко за рамки разовых выходов.

Для Zara это одна из самых масштабных звездных коллабораций последних лет. Бренд делает ставку на полноценную культурную фигуру, которая одновременно влияет на моду, музыку и визуальную эстетику нового поколения. На фоне растущего интереса к мужскому streetwear и relaxed tailoring капсула Benito Antonio выглядит как попытка Zara закрепиться в сегменте fashion-проектов с глобальным хайпом.

Пока неизвестно, появится ли коллекция Bad Bunny во всех физических магазинах бренда, однако онлайн-продажи стартуют одновременно по всему миру.