Новая маскулинность: почему женщины снова выбирают галстук

Внимательно присмотревшись к подиумам, мы заметили одну интересную деталь – и это галстук. То, что еще недавно считалось атрибутом человека, который каждое утро идет в бизнес-центр к девяти часам, сегодня стало модным трендом.

Эволюция, а не революция

В отличие от большинства мимолетных "кор-эстетик", галстук стал способом сказать миру что-то важное, не произнося ни слова. То, что мы видим сейчас – не просто каприз дизайнеров, а зеркало перемен внутри нас самих. Аксессуар, который десятилетиями олицетворял власть и жесткую иерархию, превратился в фэшн-стейтмент, заявляющий о силе современной женщины.

Этот тренд далеко не новинка, а логичное продолжение революции, начатой еще столетие назад. Когда в 1930-х Марлен Дитрих появилась в мужском костюме, это был социальный взрыв. В 1966-м Ив Сен-Лоран закрепил этот успех своим легендарным Le Smoking, сделав мужскую элегантность частью женского ДНК. А уже в 80-е Джорджио Армани превратил брючную двойку в повседневную "базу" для женщин.





Ирония против конформизма

Главное отличие 2026 года от прошлых десятилетий – в том, как именно мы носим галстук. В моде "неправильность" и легкая небрежность. Дизайнеры призывают нас расслабиться: ослаблять узлы, заправлять концы в брюки или юбки, носить галстук на голое тело под объемный жакет или сочетать его с легкой органзой и спортивными ветровками.

Шон МакГрирр в коллекции для McQueen вернул в моду нарочито неровные узлы, которые мгновенно сбивают пафос с любого классического костюма. Джунья Ватанабе пошел еще дальше, создавая сложные конструкции из разных узоров, собранных в один длинный "хаотичный" галстук. А Том Браун, верный своему стилю, играет с пропорциями, превращая галстук в инструмент визуального отчуждения через гипертрофированные полоски.



Энтони Ваккарелло в Saint Laurent довел идею до графического абсолюта. Его галстуки 2026 года – ультратонкие, глянцевые, похожие на линию чернил на теле. В сочетании с прозрачными блузами они создают образ одновременно строгий и предельно чувственный. А Ferragamo делает ставку на "тихую роскошь" нового времени: их длинные галстуки из матовой кожи выглядят максимально осознанно и дорого, добавляя остроты даже самому сдержанному образу.





"Новая маскулинность" в женской моде стала пространством для самовыражения, где строгость кроя подчеркивает внутреннюю силу, а не прячет женственность. Это гибридная элегантность, в которой правила нужны только для того, чтобы их красиво нарушать.

