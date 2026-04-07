Итальянский бренд Trussardi закрыл все магазины в России

Итальянский модный дом Trussardi завершил работу на российском рынке. По данным финансовой отчетности, компания, управлявшая розничной сетью, закрыла все подразделения в третьем квартале 2025 года.

Еще несколько лет назад Trussardi оставался частью московского люксового ритейла. Бутики бренда работали в ключевых торговых точках города – от ГУМа до "Метрополиса" и "Европейского", формируя узнаваемое присутствие в сегменте премиальной повседневной моды.

Источник отмечает, что за последние годы экономическая ситуация бренда в нашей стране изменилась. Выручка российского подразделения заметно сократилась: с почти 2 млрд рублей в 2021 году до 548,5 млн в 2025-м. При этом бизнес сохранял операционную устойчивость и завершил год с прибылью – 187,2 млн рублей.

Эксперты отмечают, что закрытие магазинов связано с окончанием арендных соглашений, а не с резким уходом. Тем не менее, возвращение бренда в Россию в ближайшей перспективе маловероятно – даже на фоне того, что отдельные итальянские марки продолжают работать в стране.

Для российского ритейла это означает очередную перестройку сегмента accessible luxury, в котором Trussardi долгое время занимал устойчивую позицию.