История бренда Emporio Armani: от создания торговой марки до символа безупречного стиля

Общепринятое мнение состоит в том, что достичь стремительного прорыва в мире моды, – дело преимущественно молодых дизайнеров, что обусловлено их неуемной энергией и упорством. Однако знаменитый кутюрье Джорджо Армани развенчал эти стереотипы, поскольку свою деятельность в качестве стилиста достиг уже в 40-летнем возрасте. Одним из его детищ является бренд Emporio Armani, история которого свидетельствует о том, он завоевал признание модников по всему миру и достиг оглушительного успеха.

Создание Emporio Armani

История известной торговой марки тесно связано с именем ее основателя – Джорджо Армани. Перед тем, как стать законодателем в мире моды, он успел себя проявить во множестве других профессий. Проявить себя в качестве кутюрье он решил лишь в 40-летнем возрасте. Поворотное событие произошло в 1965 году, когда состоялась его встреча с итальянским стилистом Нино Черрути. Последний пригласил Джорджо совместно разработать дизайн бренда Hitman. Армани настолько увлекся работой, что захотел проявлять себя в мире моды и далее.

В 1974 году дизайнер разработал серию кожаной одежды Sicons by Armani, которая принесла ее создателю успех. Это вдохновило его на дальнейшую деятельность, и уже в следующем году Армани открыл собственную фирму по производству одежды совместно со своим приятелем Серджио Галеотти. О том, как происходили первые шаги компании, данные разных источников отличаются. Одни из них утверждают, что Джорджо продал свой автомобиль, чтобы иметь возможность арендовать офис. Другие говорят, что Армани напротив, располагал внушительным стартовым капиталом размеров в два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Денег хватило на то, чтобы приобрести площади для реализации продукции на центральной улице Милана.





В этом же городе, признанном столицей не только итальянской, но и мировой моды, состоялся показ коллекции "весна/лето 1976". Продемонстрированные на ней модели нашли отклик в сердцах итальянских модников. В 1978 году произошел очередной прорыв – заключение лицензионного соглашения с фирмой с Gruppo Finanziario Tessile, специализацией которой являлось производство мужской одежды. Об успехе творений от Армани свидетельствует тот факт, что Дайан Китон выбрала платье кутюрье для появления на церемонии вручения "Оскара". Фирма Джорджо значительно расширилась и вскоре открыла свои заграничные представительства.

История знаменитой линии одежды Emporio Armani началась в 1981 году, именно эта дата считается ее основанием. В этом же году состоялся выпуск первой коллекции и открытие бутика в Милане. Особенность бренда Emporio Armani заключается в том, что ставка сделана на производство молодежных предметов гардероба, которые по цене более доступны по сравнению с одеждой, представленной в основной линии. Предпочитаемый стиль – casual, однако в нем присутствует неповторимый итальянский шик. Возраст аудитории, для которой предназначена данная линия, варьируется от 20 до 35 лет.





Ключевые коллекции и продукты

Помимо разработки линии молодежной одежды, бренд Emporio Armani производит нижнее белье, сумки, часы, очки, украшения. Многочисленные предметы гардероба: куртки, пуховики, пиджаки, свитера, джемперы, джинсы, брюки, футболки, юбки и платья, неизменно дополняются фирменным логотипом бренда. Это же отличает и обувные модели: кеды, кроссовки, ботинки, украшенные нашивками или тиснением. Одним из направлений бренда стало производство парфюмерии.

Огромной популярностью пользуются часы от Emporio Armani. Среди самых известных линий можно перечислить мужские – Meccanico, Classics, Sports, и женские – Fashion и Сlassic. Мнение Джорджо состоит в том, что аксессуары способны идеально дополнить строгие деловые костюмы, но их истинное предназначение – для людей, предпочитающих джинсы и черные футболки.





Современное состояние бренда

В настоящий момент итальянский бренд Emporio Armani насчитывает около 150 бутиков, открытых по всему миру. В некоторых городах демонстрацию предметов гардероба совмещают с другими направлениями – бутики находятся в одном помещении с книжными, цветочными, кондитерскими магазинами, для которых характерно оформление в стиле Armani. Что касается российского рынка, появление на нем Emporio Armani состоялось в 1987 году, и было приурочено к модному показу в Москве.

Бренд Emporio Armani отметился в многочисленных коллаборациях с другими известными торговыми марками. Примером такого успешного сотрудничества выступает выпуск коллекции EA7 совместно с Reebok, где представлены предметы гардероба для занятий фитнесом. В результате коллаборации с Samsung был разработан мобильный телефон Emporio Armani Night Effect.

В рекламных компаниях Emporio Armani были задействованы всемирно известные знаменитости: Дэвид и Виктория Бэкхем, продемонстрировавшие нижнее белье, Меган Фокс, Рианна.





Подведем итог

История бренда Emporio Armani является явным подтверждение того, что даже в зрелом возрасте можно достичь ошеломляющего успеха, если приложить для этого должные усилия. Безупречное качество, неповторимый стиль и итальянский шик – все это отличает творения знаменитой торговой марки.