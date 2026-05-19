Полиция Каталонии заподозрила сына основателя Mango в убийстве отца

Смерть основателя Mango Исака Андика, которая больше года считалась трагическим несчастным случаем, получила неожиданный поворот. Полиция Каталонии задержала его старшего сына Джонатана Андика по подозрению в причастности к гибели миллиардера.

Трагедия произошла 14 декабря 2024 года в районе монастыря Монтсеррат неподалеку от Барселоны. 71-летний Исак Андик отправился в поход вместе с сыном и сорвался со скалы высотой более 100 метров. Джонатан оказался единственным свидетелем произошедшего и с самого начала утверждал, что отец случайно поскользнулся на туристической тропе.

Изначально полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако позже следствие обратило внимание на противоречия в показаниях наследника. Следователей насторожили расхождения в деталях маршрута, странности в объяснениях по поводу парковки автомобиля, а также тот факт, что Джонатан фотографировал часть похода, но не сделал снимков рядом с местом падения.

Кроме того, интерес у полиции вызвали отношения внутри семьи. Партнерша Исака Андика, гольфистка Эстефания Кнут, охарактеризовала отношения отца и сына как напряженные. Следствие также изучало возможные конфликты, связанные с управлением Mango и распределением активов. После смерти бизнесмена именно Джонатан считался главным преемником империи и занимал пост вице-председателя совета директоров компании.

По информации Reuters, El Pais и La Vanguardia, полиция несколько месяцев анализировала переписки членов семьи, маршруты передвижений и обстоятельства поездки в горы. В итоге дело переквалифицировали в расследование возможного убийства. 19 мая Джонатан Андик был задержан и доставлен в суд Марторелла для дачи показаний. Сам он продолжает отрицать любую причастность к смерти отца, а представители семьи заявляют о полной готовности сотрудничать со следствием.

История вызвала огромный резонанс еще и потому, что речь идет об одной из самых влиятельных фигур европейского фэшн-рынка. Исак Андик основал Mango в 1984 году вместе с братом Нахманом. За несколько десятилетий бренд превратился в международную сеть с тысячами магазинов более чем в 100 странах мира. По оценкам Forbes, состояние предпринимателя перед смертью составляло около 4,5 миллиарда долларов.