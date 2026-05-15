Елена Яркова, "СМ-Клиника": "Передовые технологии – лицо современной медицины"

– Елена Васильевна, клиника на набережной Академика Туполева открылась в марте 2025 года. Какой путь был проделан за минувший год, чем Вы уже можете гордиться сегодня?

– Новая клиника создавалась как большой госпитальный центр. На сегодняшний день это самая крупная клиника холдинга. Ее общая площадь – 15 000 кв. м., она занимает восемь этажей здания. Уже к концу 2026 года мы планируем открыть в ней круглосуточный хирургический и терапевтический стационары, которые займут три этажа.

Кроме того, у нас "профессорская" клиника: в ней ведут прием доктора медицинских наук, а также врачи высшей категории, кандидаты наук с большим стажем и опытом, которые готовы помогать пациентам с самыми сложными диагнозами – в том числе, болезнями сердца и сосудов, с онкологическими заболеваниями.

В нашей клинике можно сдать разные анализы, пройти прием врачей узких специальностей, процедуры гастро– и колоноскопии, маммографии, УЗИ, рентгенографии. Уже скоро мы установим компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Как и в большинстве центров "СМ-Клиника", все необходимые обследования можно выполнить в самое короткое время (это касается и плановой диспансеризации, и предоперационной подготовки).





– Какие направления работы планируется развивать в клинике в ближайшем будущем?

– Акцент мы будем делать (и уже делаем) на онкологию и сердечно-сосудистую хирургию – для этого у нас открываются соответствующие центры. Планируем выполнять в стационаре малотравматичные операции. Кроме того, вскоре начнем оперировать опухоли и проводить лекарственную терапию, как неоадъювантную, так и адъювантную. В клинике представлены такие направления, как урология, гинекология, проктология, травматология, гастроэнтерология, дерматология, в скором времени планируем создание Центра лечения храпа. В 2027 году откроется стоматологическое отделение.

– Как современные технологии, в том числе ИИ, помогают работе врача и клиники в целом?

– Я бы ответила так: передовые технологии – лицо современной медицины, именно они позволили медицине в последние 20-30 лет сделать невероятный рывок вперед. "СМ-Клиника" в этом плане не исключение – с момента своего появления в 2002 году мы стараемся использовать наиболее эффективные технологии, помогающие и лечить пациентов, и в целом заботиться о них.

Если говорить конкретно о клинике на набережной Академика Туполева, то в апреле 2025 года на нашей территории был создан референсный центр лучевой диагностики – с гордостью скажу, что далеко не каждая, даже очень крупная частная медицинская сеть может похвастаться такой структурой. Идея референсного центра в том, что собравшись вместе, опытные врачи-рентгенологи, КТ– и МРТ расшифровывают снимки, сделанные в клиниках: то есть эти снимки отправляются в центр из разных клиник холдинга и здесь их максимально быстро обрабатывают; если требуется участие нескольких врачей, то происходит обсуждение, после которого эксперты выносят заключение. Иногда, если нужно, рентгенологи советуются с другими специалистами – допустим, подключаются онлайн к онкологическим консилиумам. Для обработки снимков применяются, помимо прочего, возможности ИИ.

Приведу еще один пример. В прошлом году мы установили аппарат для цифрового картирования кожи Фотофайндер. Для чего он нужен? Известно, что число случаев злокачественных кожных новообразований растет, вот почему так важно регулярно показываться дерматологу. У нас в клинике есть возможность не просто побывать на приеме у дерматолога, но пройти процедуру цифровой дерматоскопии: врач фотографирует родинки при помощи специальной камеры, а потом изучает все подозрительные, используя возможности ИИ: специальная программа с точностью до 95-98% показывает, с чем врач имеет дело: вполне безобидной родинкой или с родинкой, которая уже начала перерождаться в опухоль.

А дальше маршрут пациента выстраивается так: если проблем не выявлено, значит, мы рекомендуем прийти через 6-12 месяцев для повторного планового исследования. Но если хотя бы одна родинка вызвала подозрение, мы направляем пациента к онкодерматологу или хирургу, и родинка удаляется, а ее фрагменты отправляются на анализ, чтобы понять, с каким новообразованием мы столкнулись.





– В вашу клинику приходят на работу разные врачи, среди них есть и недавние выпускники медицинских вузов. Расскажите, как вы их учите, как помогаете им вливаться в процесс?

– В "СМ-Клиника" самым серьезным образом подходят к обучению молодых специалистов, их развитию и росту. Мы сотрудничаем с разными медицинскими университетами (Первым МГМУ имени Сеченова, РУДН и другими вузами), проводим чемпионаты по решению клинических задач для студентов старших курсов, пытаясь заинтересовать их еще больше узнать о тонкостях медицины, погрузиться в лечебный процесс, ну, и прийти к нам на работу после окончания учебы – поскольку талантливых молодых врачей сейчас, будем откровенны, не хватает. У "СМ-Клиника" есть учебный центр, который помогает сотрудникам работать над диссертациями, монографиями, проходить дополнительное обучение.

Если говорить конкретно о нашей клинике, то на его базе уже созданы три кафедры: сердечно-сосудистой хирургии, онкологии и ангио-андрологии. Это дает большие возможности для проведения научных исследований, разработки и совершенствования методик диагностики и лечения, а главное – их внедрения в клиническую практику.

– Что клинике нужно делать, чтобы завоевать доверие пациентов?

– Наверное, в любой медицинской организации нужно не только "хорошо лечить", но и сделать так, чтобы пациенты хотели туда возвращаться, однажды побывав. Мы уверены, что сервис "на уровне" не менее важен, чем лечебный процесс. Удобство записи к врачу (через сайт, мобильное приложение, телефон, чат-бот), возможность сразу посетить нескольких специалистов, сдать анализы, пройти чекапы, прооперироваться и через несколько дней вернуться к обычным делам, – над этими сервисными составляющими мы работаем постоянно.

В 2026 году в здании откроется кафе, уже есть аптека, на этажах установлены вендинговые аппараты – это очень удобно: после сдачи анализов можно сразу же перекусить. Завершая интервью, подчеркну, что в "СМ-Клиника" девиз "Здоровье пациента превыше всего" по-прежнему актуален. Но и про комфорт пациента мы никогда не забываем.

