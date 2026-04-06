Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмид

Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В индустрии моды его имя давно стало символом трансформации денима – из утилитарной ткани в полноценный элемент высокой моды.

Гольдшмид начал путь в начале 1970-х годов без профильного образования. Первые шаги он сделал, продавая импортные джинсы у ночного клуба, а затем открыл бутик King’s Shop в Кортине-д’Ампеццо. Именно там сформировалась его ключевая идея: джинсы могут быть не просто повседневной одеждой, а предметом статуса и дизайнерского высказывания.

В 1974 году дизайнер запустил марку Daily Blue, которая задала новый вектор для индустрии. Он экспериментировал с кроем, цветами и качеством материалов, одновременно повышая ценовую планку. Этот подход стал отправной точкой для формирования сегмента премиального денима.

Значимым этапом стала и основанная в 1981 году платформа Genious Group, где зарождались будущие культовые бренды, включая Diesel и Replay. Под наставничеством Гольдшмида начал карьеру предприниматель Ренцо Россо, впоследствии ставший одним из ключевых игроков модного рынка.

За десятилетия работы дизайнер участвовал в создании и развитии множества проектов – от Gap 1969 до AG Adriano Goldschmied, а также сотрудничал с Chloé, продвигая идеи устойчивого производства. Он одним из первых заговорил о необходимости экологических изменений в индустрии и поддерживал инновации в обработке тканей.

Даже в последние годы жизни Адриано Гольдшмид оставался активным участником профессионального сообщества, посещал специализированные выставки и работал с производителями. Его подход к моде выходил за рамки коммерции: он рассматривал одежду как инструмент, способный влиять на настроение и самоощущение человека.