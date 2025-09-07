От коричневой кожи до хищных принтов: мода осени 2025

Осень 2025 обещает стать сезоном смелых решений и утонченной функциональности в мире верхней одежды. Модные подиумы продемонстрировали четкие направления, позволяющие обновить ваш гардероб и встретить прохладную погоду во всеоружии стиля. В этом сезоне на передний план выходят три ключевых направления: переосмысленная классика, элементы рабочей одежды с богемным оттенком и усовершенствованный спортивный минимализм.

Бомберы: эволюция силуэта и оттенков





Кожаные бомберы, покорившие модный мир весной, не сдают своих позиций и осенью. Saint Laurent и Givenchy подтверждают их актуальность, демонстрируя как классические черные модели, так и более смелые варианты из твида и шерсти. Отдельного внимания заслуживает коричневая кожа, которая становится главным хитом сезона. От глубокого мокко до насыщенного оттенка коричневого – этот цвет присутствует повсюду: в новых коллекциях брендов Hermès, Chloé и Saint Laurent.

Ветровки и парки: технологичный стиль





Функциональность выходит на новый уровень: дизайнеры предлагают технологичные ветровки и парки из мембранного полотна в сочетании с флисом, которые станут надежной защитой от непогоды, не жертвуя при этом стилем. Louis Vuitton и Dior демонстрируют ультрамодные куртки из водоотталкивающего материала, а бренд Gucci предлагает варианты из практичного флиса, доказывая, что спортивный минимализм – это не только удобно, но и элегантно.

Обновленный тренч: укороченный силуэт





Тренч – это вечная классика, но этой осенью он предстает в новом, укороченном формате. От люксовых брендов до масс-маркета этот элемент одежды разлетелся по новым коллекциям осени 2025, став настоящим хитом. Укороченные тренчи идеально подходят для создания многослойных образов, не перегружая силуэт, и позволяют эффектно продемонстрировать нижние слои одежды, будь то платья или юбки.

Хищные принты: от питона к леопарду





В этом сезоне дикая природа выходит на первый план, но с новым, более утонченным подходом. Бренд Valentino продемонстрировал на подиуме длинные плащи с хищным узором, а Sportmax тем временем предлагает более структурированный подход, сочетая тренчи с принтом питона и подходящими аксессуарами. Это отличный способ добавить образу смелости и индивидуальности.

В этом сезоне верхняя одежда – это не просто защита от холода, а возможность выразить себя, подчеркнуть индивидуальность и следовать самым актуальным модным тенденциям.