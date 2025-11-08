Визуальный код Saint Laurent: 5 культовых вещей, изменивших моду

Ив Сен-Лоран, французский дизайнер с алжирскими корнями, стал тем, кто впервые создал полноценный гардероб для современной женщины 1960-х – дерзкой, уверенной в себе и независимой. Запустив в 1966 году линию Rive Gauche, дом моды Saint Laurent совершил революционный шаг, демократизировав роскошь и навсегда изменив правила игры в индустрии. Чтобы разгадать секрет успеха Сен-Лорана и понять уникальный визуальный язык бренда, достаточно взглянуть на пять творений, которые стали его основой.

1. Le Smoking (1966)

Если бы нужно было выбрать одну вещь, которая полностью определяет философию Ива Сен-Лорана, это был бы смокинг. Но не обычный, а легендарный Le Smoking, выпущенный в 1966 году. В чем его уникальность? До Saint Laurent вечерний гардероб женщины был строго ограничен платьями. Сен-Лоран же предложил мужской предмет одежды с атласными лацканами и идеальной посадкой, но на женском теле.

Это был социальный переворот. Когда модельер впервые представил Le Smoking, он вызвал скандал: женщинам не разрешали посещать рестораны в брюках. История американской светской львицы Нэн Кемпнер, которую не пустили в нью-йоркский ресторан Le Côte Basque и которая в ответ сняла брюки, превратив пиджак в мини-платье, стала символом нового, свободного отношения к женскому дресс-коду.





Сен-Лоран дал женщине оружие – силу мужской униформы, сохранив при этом чувственность. В Le Smoking не нужно доказывать свое превосходство; достаточно просто быть. Это вечная визитная карточка YSL, которая с тех пор является обязательным элементом каждой коллекции.

2. Платье "Мондриана" (1965)

До того как искусство стало мейнстримом, а коллаборации – нормой, Ив Сен-Лоран заставил высокую моду вступить в прямой диалог с живописью. Вдохновленный геометрическими абстракциями голландского художника Пита Мондриана, Сен-Лоран создал коллекцию, где платья-трапеции превратились в движущиеся картины.

Платье "Мондриана" стало кульминацией стиля 60-х и символом интеллектуальной моды. Оно продемонстрировало миру, что дизайн одежды может быть таким же строгим, структурным и концептуальным, как чистое искусство.





3. "Голое платье": элегантная провокация (1968)

По мере того как мир переживал сексуальную революцию, Ив Сен-Лоран тихо, но уверенно разрушал модные табу, используя самый простой материал – шифон. В 1968 году он представил на подиуме платья, которые были полностью или частично прозрачными.

"Нет ничего прекраснее обнаженного тела", – говорил Сен-Лоран. Однако его прозрачные платья не были вульгарными. Он использовал невесомый шифон, органзу и перья страуса, чтобы создать эффект вуали – тонкой границы между интимным и публичным.





4. Сумка с монограммой YSL

В то время как первые три иконы относятся к одежде и силуэтам, четвертая и пятая – о кодах ДНК бренда, которые остаются актуальными до сих пор. Речь идет о знаменитом логотипе YSL, разработанном художником Адольфом Кассандром в 1961 году.

Скульптурная монограмма из переплетенных инициалов – это символ роскоши, а также украшение любой сумки Saint Laurent.





5. Lou Camera Bag

Lou Camera Bag – идеальный пример того, как коды Saint Laurent работают в современном гардеробе. Этот универсальный аксессуар сочетает в себе простой и функциональный дизайн с узнаваемыми элементами бренда. Мягкий силуэт, стеганый шевронный узор и лаконичная монограмма YSL делают эту сумку одновременно практичной и изысканной. Созданная из натуральной кожи или замши, Lou является воплощением идеального баланса между практичностью и роскошью Saint Laurent.



