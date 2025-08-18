Пора в школу: собираем гардероб в стиле Блэр Уолдорф и preppy-core для учебного года 2025

Когда на землю опадают первые желтые листья и ощущается дуновение холодного ветра, это означает, что пора собирать гардероб для академической поры. Сегодня мы вдохновляемся стилем учеников элитных американских колледжей и собираем луки в духе preppy core для учебного года 2025.

"Преппи-стиль" является младшим наследником "тихой роскоши". Представьте себе ученика престижного колледжа, вроде Оксфорда или Йеля, который свое свободное время проводит в семейном поместье с личным полем для гольфа – таков классический представитель "преппи-кора". Настоящей иконой преппи-стиля для фэшн-блогеров стала героиня сериала "Сплетница" Блэр Уолдорф – она же "Королева Би", ученица частной американской школы и просто та, которой хотели быть все девочки поколения миллиениалов.





Основные черты preppy core – качественные материалы и сдержанная цветовая палитра. При выборе одежды для учебного гардероба стоит отдать предпочтение глубоким аристократичным цветам: насыщенному бордовому, темно-синему, бежевому и шоколадно-коричневому. Но не стоит бояться и ярких акцентов, особенно если они представлены в виде классических принтов, таких как клетка "тартан" или тонкая полоска.





Амбассадорка "Лиги Плюща" всегда должна иметь в арсенале своего гардероба плиссированную юбку, особенно в клетку или однотонных, сдержанных цветах (бежевый, темно-синий, серый), длиной до колена или мини – неотъемлемый атрибут стиля. Вдохновение можно черпать в коллекциях аристократического модного дома Burberry, а если захочется добавить перчинки в образ, то на помощь придет лондонский бренд Chopova Lowena с изобилием нестандартных клетчатых юбок.





Вторым неотъемлемым айтемом преппи-гардероба по счету, но не по-важности, идет кашемировая или шерстяная жилетка. Ромбовидные или в полоску, кардиган с маленькими пуговицами-бусинами, либо жилетка с эмблемой школы, станут отличным дополнением к любому образу. Они подойдут как к плиссированным юбкам любой длины, так и к брюкам-чиносам, и даже платьям.





Рубашки и блузы – это основа основ. Белые или в тонкую полоску рубашки на пуговицах, а также классические поло приглушенных оттенков станут базой любого наряда. Секретный лайфхак: если вы любите экспериментировать и нарушать правила, то даже такой, на первый взгляд, строгий образ можно сделать непринужденным. Достаточно лишь расстегнуть несколько пуговиц или асимметрично заправить рубашку на один бок.





Что же касается обуви, то туфли "Мэри Джейн" станут вашими фаворитами в преппи-аутфите. Также без внимания любительницы preppy-стиля не обойдут лоферы на толстой подошве, туфли-лодочки – как на плоской подошве, так и на небольшом устойчивом каблуке – станут завершающим штрихом вашего образа.





Школьный гардероб может быть не таким скучным, как кажется на первый взгляд. Такие иконы preppy-стиля, как Блэр Уолдорф, учат нас, что можно оставаться в рамках дресс-кода и добавить собственный шарм, играя с текстурами, посадкой и неожиданными, но уместными деталями, например, элегантными повязками на голову или асимметрично заправленной рубашкой.