Пора в школу: собираем гардероб в стиле Блэр Уолдорф и preppy-core для учебного года 2025

Гид по гардеробу для школы и университета, вдохновленный стилем учеников из элитных американских колледжей.

Когда на землю опадают первые желтые листья и ощущается дуновение холодного ветра, это означает, что пора собирать гардероб для академической поры. Сегодня мы вдохновляемся стилем учеников элитных американских колледжей и собираем луки в духе preppy core для учебного года 2025.

"Преппи-стиль" является младшим наследником "тихой роскоши". Представьте себе ученика престижного колледжа, вроде Оксфорда или Йеля, который свое свободное время проводит в семейном поместье с личным полем для гольфа – таков классический представитель "преппи-кора". Настоящей иконой преппи-стиля для фэшн-блогеров стала героиня сериала "Сплетница" Блэр Уолдорф – она же "Королева Би", ученица частной американской школы и просто та, которой хотели быть все девочки поколения миллиениалов.

Фото: скриншот из сериала &#34;Gossip Girl&#34;

Основные черты preppy core – качественные материалы и сдержанная цветовая палитра. При выборе одежды для учебного гардероба стоит отдать предпочтение глубоким аристократичным цветам: насыщенному бордовому, темно-синему, бежевому и шоколадно-коричневому. Но не стоит бояться и ярких акцентов, особенно если они представлены в виде классических принтов, таких как клетка "тартан" или тонкая полоска.

Фото: соцсети @roanmclean

Амбассадорка "Лиги Плюща" всегда должна иметь в арсенале своего гардероба плиссированную юбку, особенно в клетку или однотонных, сдержанных цветах (бежевый, темно-синий, серый), длиной до колена или мини – неотъемлемый атрибут стиля. Вдохновение можно черпать в коллекциях аристократического модного дома Burberry, а если захочется добавить перчинки в образ, то на помощь придет лондонский бренд Chopova Lowena с изобилием нестандартных клетчатых юбок.

Фото: архив бренда Burberry, Chopova Lowena/ chopovalowena.com, burberry.com

Вторым неотъемлемым айтемом преппи-гардероба по счету, но не по-важности, идет кашемировая или шерстяная жилетка. Ромбовидные или в полоску, кардиган с маленькими пуговицами-бусинами, либо жилетка с эмблемой школы, станут отличным дополнением к любому образу. Они подойдут как к плиссированным юбкам любой длины, так и к брюкам-чиносам, и даже платьям.

Фото: архив ЦУМ/ www.tsum.ru

Рубашки и блузы – это основа основ. Белые или в тонкую полоску рубашки на пуговицах, а также классические поло приглушенных оттенков станут базой любого наряда. Секретный лайфхак: если вы любите экспериментировать и нарушать правила, то даже такой, на первый взгляд, строгий образ можно сделать непринужденным. Достаточно лишь расстегнуть несколько пуговиц или асимметрично заправить рубашку на один бок.

Фото: архив бренда Burberry, ЦУМ/ www.tsum.ru burberry.com

Что же касается обуви, то туфли "Мэри Джейн" станут вашими фаворитами в преппи-аутфите. Также без внимания любительницы preppy-стиля не обойдут лоферы на толстой подошве, туфли-лодочки – как на плоской подошве, так и на небольшом устойчивом каблуке – станут завершающим штрихом вашего образа.

Фото: архив ЦУМ/ www.tsum.ru

Школьный гардероб может быть не таким скучным, как кажется на первый взгляд. Такие иконы preppy-стиля, как Блэр Уолдорф, учат нас, что можно оставаться в рамках дресс-кода и добавить собственный шарм, играя с текстурами, посадкой и неожиданными, но уместными деталями, например, элегантными повязками на голову или асимметрично заправленной рубашкой.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

