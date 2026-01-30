Аксессуары-акценты: цветные шарфы, перчатки, шапки в мужском гардеробе

Тренды последних Недель моды четко показывают, что база гардероба остается "тихой" и сдержанной, укрепляя тенденцию к комфортной моде: одежда нужна, чтобы носить ее каждый день. Но от простой стилизации и бесконечного old money все тоже немного устали. Поэтому в этом и следующем сезонах делайте ставку на акценты: головные уборы, шарфы, перчатки. Возвращаются шляпы, кепки, ретро-оттенки и даже мужские броши, которые теперь модно носить на свитерах и рубашках, а не только на лацканах пиджаков. Выбираем лучшее – то, что можно добавить в повседневные образы, кардинально не меняя стиль.

Вязаные шапки, flat cap и федоры

Выбирайте любую модель – все три варианта стали большим трендом. Финальный штрих, который легко соберет образ. Их можно миксовать с любыми моделями sport chic, объемными пуховиками и шарфами в нейтральных оттенках, чтобы не было перегруза. С помощью такого аксессуара можно разнообразить и более строгий образ, дополняя их темными приталенными пальто. Избегайте вариантов с принтами – для них сложно найти хорошие сочетания, а весь образ будет выглядеть более дешевым.

Вязаные воротники





Интересная альтернатива обычным снудам и шарфам. Они лучше выглядят в ярких цветах – не теряются в образе и сразу привлекают внимание. Это может быть единственная акцентная деталь во всем образе, которую легко добавить даже к строгому костюму или классической белой рубашке.

Еще одно удачное сочетание – с темными водолазками и денимом, но с oversize-свитерами образ получится слишком многослойным и объемным.

Колорблок





Большой тренд именно в шарфах – если не хотите сделать образ слишком ярким, выбирайте модели в приглушенных тонах с легкой отсылкой к ретро. Они хорошо сочетаются с однотонными пальто, любыми пуховиками и теплыми свитерами из шерсти, кашемира, однотонными рубашками в спокойных тонах.

Меховые шарфы

На подиумах мех в мужских образах был показан с драматичным эффектом, например у Saint Laurent появились угольно-черные меховые палантины и большие пушистые муфты. Предлагаем приблизить этот тренд к реальной жизни, но усилить эффект – выбрать яркий меховой шарф, который разнообразит любой, даже самый базовый и скучный монохром.

Перчатки





На Неделе моды показывают, что они становятся полноценным дополнением костюма – стали актуальны тонкие модели. Но Giorgio Armani пошли дальше и предложили выбрать яркие, цветные варианты, даже немного в стиле детских перчаток.

Есть золотая середина – выбрать яркую кожаную модель. Но стилизация в данном случае имеет большое значение – они будут хорошо смотреться только с однотонным, темным пальто, а в остальном образе должно быть минимум декора и акцентов.

Шарфы в клетку





Хороший пример того, что классика может не быть скучной. Большой плюс – такой шарф не нужно стилизовать отдельно, он подходит практически ко всему: к джинсам, вельветовым брюкам, любой рубашке и даже костюму для офиса. Единственное, на что нужно обратить внимание – другие принты. Они могут "спорить" с шарфом, создавая нежелательный визуальный диссонанс.

Платки





Раньше ими дополняли очень формальные образы или дресс-код black tie, элегантно заворачивая во внешний карман пиджака или завязывая на шею. Сейчас модно носить их как шарф-бандану, повязывая на шею треугольником. Допустимы все яркие цвета и принты, особенно в сочетании с очень простыми образами, например джинсами и джемперами. Выбирайте классический хлопок для повседневных луков, а к вечернему варианту хорошо подойдет платок из шелка, но более пастельного оттенка.