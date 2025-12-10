Back to Brown: почему коричневый монохром стал главным зимним трендом

Зимние коллекции последних сезонов окончательно закрепили возвращение коричневой палитры. На подиумах Max Mara, Saint Laurent, Chloé и Bottega Veneta этот оттенок был основным для верхней одежды и трикотажа, а в отчетах Vogue UK и Pantone он вошел в число ключевых оттенков 2025–2026 годов – от Mocha и Espresso до карамельных и пряных тонов (кстати, в макияже это тоже актуально). Кажется, что мир окончательно устал от визуального шума, холодных цветов и чрезмерной эстетики – встал выбор: или нарочито яркие, или очень тихие акценты. Коричневый монохром относится ко второй категории – он воспринимается спокойнее, выглядит дороже и дает больше глубины образу за счет игры фактур.

Почему коричневый стал главным цветом этого и будущего сезона

Переход к коричневому – это часть большого движения от резких контрастов к "заземленным" оттенкам. В 2025 году мир моды разделился на два лагеря: минимализм и очень яркие контрасты. Этот тренд сохранится и в 2026, а вместе с ним мы окончательно откажемся от логомании и вычурных элементов. Выбор будет падать на продуманные палитры и естественные текстуры. Коричневый выглядит как универсальный выбор и оттенок нейтралитета. Его называют новым черным – цвет так же структурирует образ, но делает образ теплее, мягче и дороже. Оттенок смягчает линии, подчеркивает объем, но не создает ощущения жесткости.

Черный усиливает контрастность и может сделать образ формальным, а коричневый работает как "антистресс" в одежде: оттенки кофе и шоколада визуально согревают и приглушают резкость силуэтов. Именно поэтому brown total look воспринимается спокойнее, а в сочетании с мягкими фактурами – уютнее.

Какие фактуры выбрать для монохромных образов

На шерсти, кашемире, замше, мягкой коже и плотном трикотаже цвет раскрывается глубже, становится многослойным.

В монохроме объем появится за счет материалов: гладкая кожа рядом с матовой шерстью, замша с плотным кашемиром, вязка с лаконичной тканью пальто. За счёт этого brown-total look не будет выглядеть плоским. Этот эффект невозможно получить в черном: коричневый по своей природе содержит больше тонов.

Как собрать идеальный brown-total look

База: выбирайте один ведущий оттенок – горький шоколад, глубокий кофе или карамель.

Верхний слой: пальто или кожаная куртка в более темном тоне. Верх лучше "заземлять" насыщенным цветом – так образ выглядит более однородным и собранным.





Средний слой: трикотаж или мягкая рубашка в оттенке на тон светлее. Такой прием подчеркнет разницу уровней и создаст мягкий переход.





Низ: брюки – матовые и плотные. Температура цвета должна совпадать с верхом: холодный кофе к холодной карамели, теплая корица к темному шоколаду.





Текстуры: сочетайте минимум две – например, мягкую кожу с шерстью или замшу с кашемиром.

Акценты: обувь и сумка в цвете теплого шоколада – завершающий штрих, который собирает монохром в единое полотно.

Какие оттенки коричневого актуальны зимой 2025/26

Палитра смещается в сторону rich naturals – насыщенных, но не кричащих. Эти тона легко миксовать между собой: разница в полутонах создает визуально сложный образ, добавлять другие оттенки не нужно.

Mocha Mousse – мягкий, универсальный, самый "базовый" коричневый.





Hot Fudge – густой шоколад, идеальный для верхней одежды или костюмов.





Espresso – холодный и глубокий тон, самая простая и понятная альтернатива черному.





Caramel Cream – теплая карамель, которая хорошо выглядит в любых трикотажных айтемах.





Café au lait – светлый кофейный оттенок латте для многослойных образов.

Практичная капсула: 5 вещей для модного монохрома

1. Пальто цвета горького шоколада





Главный структурный элемент – формирует силуэт, делает образ собранным.

2. Трикотаж цвета кофе





Мягкий, тактильный слой, который делает образ очень теплым и уютным.

3. Карамельные прямые брюки





Светлая деталь, которая уместна даже зимой – они создают незаметный, но необходимый переход в монохроме.

4. Темно-шоколадная кожа





Самый простой вариант – интегрировать ее в аксессуары: сумки, ремни или обувь. Они будут структурировать и “держать” монохром, создавая эффект легкой графики.

5. Светлый бежевый или молочный акцент





Например, шарф или тонкий свитер: небольшая "точка света", которая не ломает монохром, а делает образ более живым.