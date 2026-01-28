Накрыться красотой: носим шали, палантины и очень большие шарфы

В этом году интерес к шалям, палантинам и очень большим шарфам связан не только с холодом и снегопадом. Меняется общее восприятие – мода постепенно отказывается от идеи "вещь плюс деталь" в пользу однородных и многослойных силуэтов. Шарф не просто утепляет образ, а добавляет фактуру, тактильность и меняет пропорции. Теперь это самостоятельная модель для стилизации всего образа – показываем самые трендовые варианты (некоторые можно сохранить и для теплого сезона).

Большие палантины с кашемиром и шелком

Это был большой тренд прошлых показов мод на весну 2026, но внедрить их в образ можно уже сейчас, миксуя с шубами или пальто. Они выглядят как большие накидки и легко драпируются под любые формы, чтобы делать креативные узлы.

Для тепла их можно накинуть на свитер, водолазку или рубашку как верхний слой, особенно если выбрать модель в ярком оттенке или вариант с узорами, принтами. Особенно выигрышно они смотрятся с пиджаками, добавляя акцент и делая образы менее формальными.

Сохраняйте еще одну идею на весну – такие палантины можно носить вместо топов, завязывая на спине, или завязывая их вокруг пояса, миксуя с легкими брюками или джинсами.

Палантин Colombo, 198 370 ₽

Палантины-пледы

Классика вне времени, которая очень соответствует погоде и настроению. Их лучше не надевать под верхнюю одежду, это добавит вашей фигуре X2 от реального объема. Носите их поверх пальто, пуховиков, завязывая вокруг плеч и шеи. Можно обернуть его несколько раз или спустить свободные концы на плечи.

Оттенок может быть любым, такие "пледы" хорошо выглядят и в ярких, и пастельных тонах. Внимание на шапку – если у вас будет такой объемный шарф, лучше выбрать головной убор, который не будет закрывать брови и глаза, чтобы оставить лицо выразительным.

Миксуйте их с обтягивающими лонгсливами из тонкой шерсти, водолазками и свитерами. Но избегайте моделей оверсайз, палантин добавит нужный объем и ощущение уюта.

Шарф объемный в клетку ZARINA, 1199 ₽





Треугольные шарфы

Еще один wow-тренд, который легко адаптировать под зиму. Шарфы такой формы носят на плечах, например, можно взять модель в стиле павлопосадского платка и добавить в образ slavic core (не забудьте тот самый взгляд). Лучше всего они выглядят с однотонными рубашками, джемперами с V-образным вырезом и кардиганами на пуговицах, но без активного декора.

Второй вариант – взять шарф поменьше, и завязать его треугольником на шее как арафатку (привет, 2016 год). Но в этот раз его можно надеть даже с пиджаком, если выбрать контрастный, но не слишком кричащий оттенок, например, приглушенно-красный или изумрудный. Дополнительно он согреет шею и не даст вам заболеть.

Шарф с принтом Calvin Klein, 5140 ₽





Узкие, но объемные варианты

Вспоминаем, как мы носили их с кожаными куртками, и повторяем упражнение, но в этот раз миксуем их с oversize-пальто или приталенными моделями. Выбирайте модели из натуральных тканей и смесей, чтобы шарф не просто украшал, а реально грел. Крупная вязка сделает образ еще более стильным, а дополнительный декор (например, кисточки) может удешевить его.

Оборачивайте такой шарф вокруг шеи как снуд, а сбоку можно приколоть брошь, чтобы создать дополнительный стильный акцент. Или оставьте один край длинным, чтобы он доставал до конца пальто или шубы – не очень практично, но точно стильно.

Шерстяной шарф с пухом альпака LIME, 1599 ₽





Меховые шарфы

Типично зимний аксессуар, который добавляет очень теплый и уютный слой. Носите их с приталенными пальто, меховыми варежками в тон, дополняя объемными свитерами, удлиненными кардиганами и даже лонгсливами – такой шарф сам по себе стилизует образ.

Меховой шарф из овчины DROME, 28 760 ₽





Вязаные платки

Никакого "бабушкиного стиля", такой аксессуар сделает образ очень трендовым и теплым. В этом году на неделе моды такие платки были заметной частью стритстайла – чем не повод повторить, а заодно утеплиться. Узкие модели из шерсти повязывайте вокруг шеи или носите как косынку. Миксуйте с шелковыми блузками, чтобы играть на контрасте. Если надеваете шубу или пальто с вырезом, обратите внимание на форму "квадрат", которую можно накинуть на плечи и закрыть шею.



