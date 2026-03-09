Кобальтово-синий: 5 стильных идей для весенней верхней одежды

Приготовьтесь встречать весну 2026 в самом ярком и трендовом цвете сезона – кобальтово-синем. Этот глубокий, почти электрический оттенок буквально покорил подиумы мировых столиц моды, появившись в коллекциях Celine, Jil Sander, Loewe и Lanvin. Неудивительно, что именно кобальтово-синий становится фаворитом для весенней верхней одежды. Давайте посмотрим, какие модные варианты в этом трендовом цвете стоит добавить в гардероб этой весной.

Парка Lola Orro, 16 492 ₽





Начнем с хлопковой парки Lola Orro в темно-синем кобальтовом оттенке. Этот вариант идеален для тех, кто предпочитает более сдержанный, но не менее стильный подход к тренду. Акцент здесь сделан на трендовом воротнике-стойке и благородном, некричащем оттенке, который легко интегрируется в повседневный гардероб, добавляя нотку изысканности без лишней броскости. Практичная и комфортная, такая парка станет незаменимой вещью для весенних дней.

Пальто-пиджак Red September, 15 000 ₽





Для тех, кто готов к более смелым экспериментам, бренд Red September предлагает пальто-пиджак в ярко-синем цвете. Эта модель выполнена из драпа с добавлением шерсти, что делает ее не только стильной, но и достаточно теплой для переменчивой весенней погоды. Строгий крой мужского пиджака в сочетании с кричащим кобальтом создает мощный визуальный эффект – такое пальто станет центральным элементом вашего гардероба.

Пальто-кокон Olya Stoforandova, 5 919 ₽





Элегантность в прочтении Olya Stoforandova – это классическое длинное пальто-кокон. Мягкие линии силуэта и насыщенный кобальтово-синий цвет делают эту модель идеальной для вечерних выходов и светских мероприятий. Оно выглядит статусно и дорого, позволяя составить эффектный монохромный образ или сыграть на контрасте с лаконичным черным платьем.

Плащ Libellulas, 6 600 ₽





Мы привыкли, что база весны – это бежевый тренч, но в 2026 году правила меняются. Вариант от Libellulas предлагает взглянуть на классику под другим углом: те же привычные формы, но в трендовом кобальтовом цвете. Это идеальное решение для тех, кто устал от нейтральной палитры и ищет свежее прочтение классики. Такой синий работает не менее универсально, чем песочный, но выглядит в разы современнее и эффектнее.

Джинсовая куртка Dries Van Noten, 94 200 ₽





Если электрический синий кажется вам слишком смелым, обратите внимание на глубокий индиго. Темно-синий деним вернулся на подиумы в более изысканном и практичном исполнении. Куртка от Dries Van Noten привлекает внимание свободным кроем, объемными рукавами и акцентными пуговицами. Она смотрится намного эффектнее привычных джинсовок и отлично подходит для создания многослойных весенних комплектов.