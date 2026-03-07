На весну: 8 модных шляп сезона

В этом году шляпы окончательно перестали быть атрибутом отпуска и ассоциироваться с курортом. На подиумах весеннего сезона шляпы стали центральным элементом образа. Дизайнеры играют с формой, масштабом и материалами – от исторических силуэтов до скульптурных моделей. Собрали модели для любого стиля – экспериментируйте.

Треуголка





Отсылка к моде 18-го века и легкая ассоциация с пиратским стилем. Но такие модели не выглядят комично за счет минимализма и графичных форм. Чтобы образ не выглядел как карнавальный костюм, носите такие шляпы с простыми вещами: прямыми брюками спокойных оттенков, белой рубашкой, лаконичным пальто или тренчем. Можно сыграть на контрасте – дополнить треуголку строгим костюмом или простым платьем прямого кроя.

Шляпа-таблетка





Компактная шляпка без полей – один из самых элегантных вариантов сезона. Такую модель легко узнать по округлой форме, аккуратной посадке на макушке, моде 60-х годов и образам легендарной Одри Хепберн.

Лучше всего таблетка сочетается с лаконичной одеждой: прямыми пальто, жакетами, юбками миди и платьями простого кроя. Чтобы образ выглядел более современно, дополняйте его грубыми ботинками, сумкой жесткой формы, oversize-рубашками с бантами.

Панама из фактурной ткани





Эта модель уже несколько сезонов не сдает позиции, появляясь на подиумах и в образах стритстайла. Меняется только формат. В этом сезоне актуальны более выразительные варианты – из искусственного меха, ткани тедди или плотного текстиля.

Панама отлично стилизуется с любой капсулой на каждый день – джинсами, объемными свитерами, лонгсливами, водолазками, куртками и тренчами. Ей можно дополнить и образы в формате sport chic – носите ее с толстовками, удлиненными худи, широкими брюками и кроссовками.

Высокая соломенная шляпа





Мы привыкли носить соломенные модели в отпуске и интегрировать их в круизные капсулы. Но в этом сезоне их можно добавлять и в городские луки – дизайнеры увеличили высоту тульи и сделали форму более выразительной.

Комбинируйте их с обычными летними вещами – льняными костюмами, легкими удлиненными рубашками, платьями из струящейся ткани и широкими брюками. Выбирайте спокойные, пастельные тона и модели без яркого декора, чтобы шляпа оставалась главным акцентом образа.

Широкополая шляпа





Классика, которая регулярно возвращается в моду. Весной 2026 выбирайте поля шире обычных, в немного театральном варианте.

Такая модель хорошо сочетается с женственными силуэтами: длинными платьями, юбками миди, легкими блузами. Чтобы образ не выглядел винтажным или слишком нежным, носите ее с кожаными куртками, джинсами, казаками и объемными кроссовками.

Скульптурные шляпы





Шляпа может выглядеть как настоящий арт-объект – с объемными формами, мягкими "облачными" силуэтами или необычной конструкцией. Такие модели чаще появляются на подиумах, но можно выбрать более простую форму и разбавить ей повседневный гардероб.



Чтобы образ не выглядел слишком сложным, сочетайте такие шляпы с максимально лаконичной одеждой: однотонными платьями, простыми костюмами или минималистичными пальто прямого кроя.

Концептуальные шляпы из необычных материалов





Еще один тренд сезона – эксперименты с материалами. На подиумах появляются шляпы из резины, плотного пластика или других нетипичных фактур.

В реальной жизни такие модели носить сложно, но можно выбрать более адаптированную версию, например из плотного текстиля или кожи. Комбинируйте их с кожаными куртками, oversize-пальто, костюмами с удлиненными жакетами, трикотажными платьями по фигуре.

Ироничные шляпы





Отдельный тренд сезона – нарочито странные или ироничные модели с необычными формами, яркими цветами или контрастной отделкой.

Самый простой вариант добавить такую шляпу в образ, чтобы она смотрелась органично, – сделать ее центральным элементом и "собирать" лук вокруг нее.

Сочетайте с максимально простыми вещами: джинсами, базовыми футболками, рубашками и пальто без принтов базового оттенка.