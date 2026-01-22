Он умер в вечном городе в своем доме 19 января, ему было 93 года. Это был "последний император моды", как написала о нем итальянская пресса.

Рим прощался со своим императором последние 2 дня в Palazzo Gabrielli-Mignanelli на одноименной площади, где находится штаб-квартира дома моды Valentino. Проститься с ним пришли десятки тысяч человек: политиков, деятелей искусства, просто горожан города. Сегодня последний день, когда можно выразить ему свою благодарность.

Базилика, в которой упокоится Валентино Гаравани, считается государственной, там хоронят выдающихся деятелей Италии: художников, государственных деятелей, римских пап. Но она же считается одной из самых светлых церквей Италии: построенная на месте терм Домициана она имеет множество широких окон, и через них всегда бьет мощный солнечный свет. Поэтому не случайно, что в один из дней XVI века современники именно в этой церкви увидели "свет более яркий, чем белый снег".





Белый… Именно он сделал Валентино Гаравани одним из самых известных модельеров мира. В 1968 году, когда вся Европа бастовала, а студенческая молодежь повсеместно требовала свободы, отказа от буржуазной морали и моды, слушала рок-н-ролл, хиповала и повсеместно вводила в моду драные джинсы и грозные футболки, Валентино Гаравани пошел против всех трендов времени и создал свою самую знаменитую "Белую коллекцию" (Collezione Bianca) – цвета белый, кремовый, экрю. Это было время, когда кислотные, резкие цвета олицетворяли свободу и независимость, а Валентино наперекор всем обращается к старой и верной классике. Потому что белый – это всегда нежно, всегда женственно, всегда аристократично. А он был по своему характеру аристократ. Нет, не так – Аристократ (с большой буквы). Поэтому в этот год очередной европейской революции самые красивые женщины мира выходили на подиум от дома Valentino только в белом.

Они, скорее всего выходили, как гладиаторы перед своим любимым императором, со словами "Император, идущие на смерть приветствуют тебя”: ведь никто не знал, как эту коллекцию встретит критика. Да, он победил, и эта коллекция вошла в бессмертие. Именно тогда на платьях Валентино появилась та самая знаменитая буква – V (victory). Буква победителя. Настоящий художник всегда идет против основного течения. И побеждает. А ненастоящий проигрывает. Валентино выиграл. Не случайно в этом же 1968 году Жаклин Кеннеди выбрала белый цвет от Valentino для своего платья на свадьбу с Аристотелем Онассисом. Это платье потом обсуждали все мировые глянцевые СМИ. А имя Valentino на своих платьях захотели иметь все звезды того времени.





Валентино Гаравани получил свою первую известность в 1960 году, когда молодой модельер вернулся из Парижа, где учился, в Рим и решил покорять итальянские подмостки моды. Тогда уже модный Федерико Феллини в своем культовом фильме "Сладкая жизнь" (La dolce vita) о жизни итальянской богемы выбрал для героини платье от Валентино.

Главная героиня, которую играла Анита Экберг, в знаменитой сцене купания в холодном фонтане Треви принимает ванны в черном облегающем платье. Ее напарнику Марчелло Мастроянни, говорят, пришлось выпить бутылку русской водки, чтобы выдержать этот холод. А вот шведка легко перенесла холодную воду фонтана: в платьях от Валентино женщины, как известно, не чувствуют холод! Они чувствуют себя себя самыми красивыми, самыми желанными и самыми обворожительными!





А в 1962 году во Флоренции в одном из самых известных палаццо Валентино представил коллекцию Gotha, звездой которой стало знаменитое красное платье. С того самого дня красный, как потом и белый, станет визитной карточкой Валентино. "Есть тридцать оттенков красного, их просто надо увидеть”, – говорил Валентино. Для него красный такой же вечный цвет, как белый и черный, но именно в красном он увидел жизнь и смерть, ярость и печаль. Он даже изобрел свой оттенок красного, в который в определенной пропорции входят желтый, черный и пурпурный. И запатентовал его.

"Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми", – говорил он. Несмотря на то что он был гомосексуалом*, свою жизнь Валентино посвятил женщинам и их красоте, посвятил цвету и свету, пытаясь сделать нашу жизнь прекрасней. Он любил эту жизнь… И победил!

Император, идущий на смерть, мы приветствуем тебя!

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.