Интервью со стилистом Полиной Печкуренковой о трендах 2026: "Уходит спокойная эстетика, приходит смелость"

Полина Печкуренкова уже шесть лет успешно работает в сфере моды, за это время она успела перепробовать разные виды деятельности: от стайлинга фэшн-съемок до работы UGC-креатора, и даже завела блог с десятками тысяч подписчиков. Сейчас она помогает девушкам найти свой уникальный стиль, не следуя шаблонным решениям и строгим ограничениям. Клео.ру узнал у Полины, какие тренды ожидают нас в 2026 году, кто из локальных российских брендов делает "круто", а что уже вышло из моды и стало антитрендом.

– Полина, какие три главных тренда будут в моде в 2026 году?

– На самом деле, выделить три конкретных тренда довольно сложно и даже неправильно, потому что мы живем в период смены визуальных кодов, а это всегда влечет за собой глобальные изменения.

Трендов будет очень много, и многие из них будут равнозначны. Уходит спокойная эстетика, и на смену приходят более выразительные и смелые направления. Но я бы выделила три ключевых вектора, которые как раз и будут формировать эстетику 2026 года.

Первое – это декор в одежде. Сюда относится возвращение цветочных мотивов, конечно, в переосмысленном современном виде. Принты с этническими узорами будут популярны летом. И еще больше сияния в одежде: нашивки из камней, пайетки, объемная фурнитура и подобная отделка.





Второе – спортивная эстетика. На прошедшей Неделе моды в Париже было заметно, как много спорта появится в нашей повседневной жизни. Дизайнеры активно демонстрировали сочетание спортивной одежды с противоположными по настроению стилями, работу на контрастах и возвращение леггинсов и эластичных топов. Из свежих микротрендов в стилизации появятся закатанные рукава на три четверти.





И третье – это новые формы и пропорции: заниженная посадка, удлиненный торс, архитектурность, многосоставность, многоуровневость изделий, ломаные пропорции, острые силуэты. Сюда же можно отнести появление более носибельных и интересных вариантов пончо и пелерин.

– Без какой вещи вы не можете представить свой базовый гардероб?

– Белые джинсы. Ношу их в любое время года: зимой они работают на контрасте, а летом делают образ более расслабленным.





– Если бы вам сказали, что можно оставить только три вещи из вашего гардероба, то что бы это было?

– Каждая вещь – это пазл гардероба, и с каждой у меня связана определенная история. Но если говорить с точки зрения функциональности, то лаковая сумка Ekonika, ставшая для меня культовой. Не было случая, чтобы она не вписалась в образ, при этом она довольно акцентная. Еще – трико от бренда Pitkina. Люблю его настолько, что в гардеробе имею сразу несколько абсолютно идентичных экземпляров на случай форс-мажора. И, конечно, черный корсет – вещь, которая работает и в повседневных образах, и в вечерних нарядах.





– Зимой хочется помечтать о теплом сезоне: каким будет типичный аутфит московской модницы этим летом?

– Заметное влияние окажет тренд на будуарную эстетику: корсеты, кружево, мини-длина и чулки в разных интерпретациях. При этом все это будет адаптировано под городской стиль, например, в сочетании с расслабленными пижамами или, опять же, спортивным направлением.

– Что бы вы точно не надели в 2026? Ваш личный антитренд.

– Гусарские жакеты. Для меня этот тренд не успел раскрыться и довольно быстро потерял свою актуальность. На локальном рынке он получил чрезмерное распространение, хотя сам по себе никогда не был долгосрочным. И к тому же такие жакеты сложно интегрировать в гардероб, а визуально они часто выглядят слишком однообразно.

– Кто из российских дизайнеров или брендов делает действительно крутые и оригинальные продукты сейчас?

– Выделю локальные бренды, о которых далеко не все знают, но это как раз тот случай, когда цепляет сразу.

Sexty Six. Бренд с очень сильной архитектурой в изделиях. Они специализируются на платьях, но это тот случай, когда вещь одинаково органично работает и в повседневном, и в вечернем гардеробе. Часть их коллекции как раз перекликается с будуарной эстетикой.





The Orlines. Несмотря на высокую конкуренцию в нише спортивной повседневной одежды, бренд заметно выделяется не только интересным кроем и принтами. У них существует комьюнити людей со схожим видением мира и интересами. И это считывается. Это один из моих любимых брендов в категории повседневной спортивной одежды.





И Berta Line, бренд нижнего белья, но особенно хочу отметить их чулки, гольфы и колготки в качестве самостоятельного стилистического элемента. Считаю, в этом году мы точно часто будем встречать именно их в самых стильных и небанальных образах.