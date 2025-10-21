Топ-3 российских бренда премиальных эко-шуб, которые не отличить от натуральных

Эко-мех сегодня – это премиальный материал, который не просто выглядит как натуральный, но и эффективно защищает от морозов (вплоть до -30°C). Если вы задаетесь вопросом, где найти идеальную, долговечную и экологичную шубу, смотрите наш гид по эко-шубам. Мы выбрали три отечественных бренда, которые являются лидерами в производстве технологичных эко-шуб: The Puh, FURLY и REVALÚ.

The Puh

The Puh – бренд, сочетающий баланс между высокой модой и продуманной функциональностью. Их философия базируется на использовании премиального эко-меха, который не только великолепно имитирует натуральный, но и обеспечивает высокую степень защиты от холода, доходящую до -20°C. В коллекции The Puh представлены как классические, так и ультрамодные модели, насыщенные уникальными деталями/

Для ценителей классики подойдет длинная прямая шуба без воротника, выполненная из мягчайшего эко-меха в оттенке капучино, по своим свойствам максимально приближенного к норке. Короткие полушубки из стриженого в полоску меха напоминают о городской динамике. Они оснащены воротом-стойкой на молнии и нейлоновой вставкой с кулиской в нижней части, которая надежно изолирует от пронизывающего ветра.





FURLY

FURLY, российский бренд родом из Санкт-Петербурга, с 2016 года исповедует философию осознанного потребления, предлагая покупателям одежду из экологичных материалов. В отличие от масс-маркета, FURLY возводит качество в культ: здесь с кропотливым вниманием относятся к каждой строчке, обработке карманов и даже подбору идеального "пантона".

В ассортименте бренда представлены модели, сочетающие элегантность и максимальную функциональность, приспособленную к суровому российскому климату. Шуба длины миди, выполненная из высококачественного короткого ворса, который неотличим от натуральной норки. Модель с прямым кроем, спущенным рукавом и воротником-стойкой дополняется меховым поясом для подчеркивания талии. Изделие оснащено ветрозащитой и утеплителем, позволяющим комфортно чувствовать себя при экстремально низких температурах, вплоть до -30°C.





REVALÚ

Бренд REVALÚ, чья история насчитывает уже восемь лет, является ярким примером того, как высокая мода может быть полностью этичной. Их главная миссия – создать премиальную альтернативу натуральным шубам, полностью исключив эксплуатацию животных в модной индустрии.

Каждая шуба отшивается на специализированном производстве и оснащается мембранным утеплителем немецкого производства. Этот технологичный слой из 100% полиэстера надежно защищает от холода, позволяя комфортно переносить температуру до -15°C.

Фасоны и цветовые палитры разрабатываются в тесном сотрудничестве с итальянским дизайнером, что придает моделям REVALÚ особый европейский шик.



Шубы от марки REVALÚ – это ответственный выбор, в котором забота о планете и животных сочетается с премиальным качеством и изысканным дизайном.

