Прощай, скучная шапка: 8 самых модных головных уборов этой зимы

Зима неизбежна, как и необходимость утеплиться. И если раньше головной убор был просто функциональным дополнением, которое приходилось надевать в сильный мороз, то в сезоне-2025/2026 он становится акцентом образа. Сделали подборку уютных головных уборов – от практичных моделей до ироничных кошачьих ушек.

Меховая бейсболка, как у Ирины Шейк

Если обычная бейсболка слишком проста, а зимняя шапка – слишком скучна, обратите внимание на "хайповую" модель кепки, покрытую густым мягким мехом. Такая версия всем известной бейсболки пришла к нам прямо с подиумов Dsquared2, и в ней даже красовалась Ирина Шейк на Парижской Неделе моды. Небрежно накинули такой аксессуар, и вот уже вайб "Я с обложки".

Кепка Befree, 2499 ₽





Авангардная шапка в стиле Rick Owens

Аксессуар, существующий на грани андерграунда и интеллектуальной моды. Такая модель подходит для любителей деконструкции в одежде, бренда Rick Owens и желающих попробовать что-то новенькое. Плотные, драпирующиеся ткани создают на голове скульптурный объем, а асимметрия и приглушенная палитра добавляют образу драматизма.

Шапка BRAIN Capparel.21est, 5900 ₽





Экстремальный объем: шапка-облако

Этой зимой дизайнеры предлагают нам обзавестись головным убором, который выглядит так, будто вы завернулись в самое мягкое облако. Речь идет об ушанках и объемных бини с экстра-пушистым и невероятно длинным ворсом. Тренд на экстра-мех – это не только про эффектный внешний вид, но и про тактильный комфорт. Шапка ощущается так же уютно, как самый любимый плед, и добавляет образу беззаботной игривости. Будьте готовы к повышенному вниманию: это тот случай, когда вас захотят не только сфотографировать, но и просто погладить.

Шапка Level Pro, 8299 ₽





Меховые наушники

Аксессуар, который был на пике популярности в 2000-х, вернулся вместе со стилем Y2k. Он стал идеальным решением для защиты ушей от холода, избавив тысячи укладок от участи быть испорченными. В моде как классические нейтральные оттенки (молочный, черный), так и акцентные модели, выполненные из экомеха с гипертрофированно длинным ворсом. Меховой ободок мгновенно придает даже самому простому пуховику нотку гламура 2000-х.

Наушники Belucci, 2990 ₽





Бини с ушками

Признаемся честно, мы устали от классической шапки "бини". К счастью для многих покупателей, дизайнеры "взбодрили" наскучивший силуэт необычной деталью – кошачьими ушками. Такие головные уборы теперь носят западные звезды в лице Билли Айлиш и Чарли XCX, а особенно они полюбились фэшн-блогерам.

Шапка Funday, 599 ₽





Тигрица в городе: шапка с леопардовым принтом

Леопард никогда не выходит из моды – он просто ждет своего момента. Если ты хочешь быть замеченной, эта шапка – твой лучший друг. Выбирай принт, который не выглядит вульгарно, а скорее благородно и четко. Модель для тех, кто не боится внимания и воспринимает городские джунгли как свою территорию. Можно носить как единственный яркий акцент, комбинируя с черным, бежевым или темно-синим пальто.

Шапка Fabretti, 4190 ₽





Драма-квин: вечерняя шляпка с вуалью

Эта миниатюрная шляпка черпает вдохновение в винтажном гламуре и эстетике 60-х. Ее компактная основа, часто в насыщенно-бордовом или глубоком черном цвете, украшена каскадом перьев и тонкой вуалью-сеткой, которая изящно прикрывает часть лица. Аксессуар моментально добавляет образу загадочности и аристократичности, превращая любой выход в драматическое заявление.

Шляпа Diana Pavlovskaya, 5900 ₽





Кепи-гаврош из гардероба Томаса Шелби

Зимой 2026 года на модную арену триумфально возвращается кепи-гаврош (он же Newsboy Cap, "кепка почтальона" или "Гэтсби"). В отличие от многих мимолетных трендов, кепи неподвластны ни время, ни смена сезонов. Дизайнеры настойчиво советуют уходить от образа Томаса Шелби с ног до головы. Главная фишка гавроша сегодня – игра контрастов. Сочетайте шерстяное кепи с современными элементами: оверсайз-пуховиками, спортивными куртками или дутыми жилетами. Чтобы кепи органично вписалось в холодный сезон, выбирайте модели из плотных, богатых на текстуру материалов: шерсти, твида, вельвета или кашемира.

Кепка Stetson, 12 589 ₽



