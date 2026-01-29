Марго Робби появилась на премьере "Грозового перевала" в ожерелье Элизабет Тейлор за $8 млн

В Лос-Анджелесе этой ночью состоялась мировая премьера фильма "Грозовой перевал" – одной из самых ожидаемых картин года. Главной звездой вечера без преувеличения стала Марго Робби: актриса появилась на красной дорожке в образе от Schiaparelli и с легендарным колье Cartier Taj Mahal – тем самым украшением, которое Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор в 1972 году.





В центре ожерелья – сердцеобразный бриллиант, по преданию принадлежавший императору Шах-Джахану, воздвигшему Тадж-Махал в память о своей супруге. Сегодня драгоценность оценивается более чем в 8 миллионов долларов, и на шее Робби она выглядела как символ не только роскоши, но и драматической любви – темы, пронизывающей сам фильм.





На премьере актрису поддержали ее партнер по картине Джейкоб Элорди в Bottega Veneta, певица Charli XCX в винтажной Vivienne Westwood, Кара Делевинь в Wiederhoeft, Элисон Оливер в Dior и режиссер Эмеральд Феннелл, представшая перед прессой в лаконичном черном платье.





После съемок в "Грозовом перевале" Робби и Элорди стали главными героями обложки Vogue Australia. В интервью изданию Марго призналась, что работа над фильмом оказалась для нее эмоционально насыщенной: актриса рассказала, что сильно привязалась к коллеге и "буквально чувствовала тревогу", когда его не было рядом. Элорди, в свою очередь, отметил, что испытывал взаимные чувства.

"Мне очень не нравилось снимать, когда Марго не было рядом", – признался актер.

Во время премьеры Робби преподнесла партнеру особый подарок – парные кольца с выгравированной цитатой из романа Эмили Бронте: "Из чего бы ни были сотканы наши души, его душа и моя – одно и то же".