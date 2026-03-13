Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды

В Центральном выставочном зале "Манеж" с 14 по 19 марта пройдет шестая Московская неделя моды. Представители индустрии покажут свои коллекции и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

"Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70 процентов участников – столичные бренды, в том числе резиденты программы “Сделано в Москве”. В течение шести дней состоится свыше 80 модных показов",

– рассказала Наталья Сергунина.

Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Национального института дизайна.

До 19 марта в Манеже будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там также разместят ИИ-примерочную, которая позволит каждому желающему представить, как образы с показов будут смотреться именно на нем. Вход по предварительной регистрации.

Кроме того, горожан и туристов приглашают послушать лекции ведущих экспертов. Они расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, о развитии индустрии в целом. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

В рамках Московской недели моды также пройдет фестиваль тематических короткометражных фильмов.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды договорились о заключении контрактов более чем на миллиард рублей. Еще одна важная роль такого события состоит в том, что оно дает дополнительный импульс для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений.