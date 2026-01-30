Брошь Bulgari Одри Хепберн продали на аукционе за 425 тысяч долларов

На торгах Sotheby’s в Париже продали брошь Bulgari, принадлежавшую Одри Хепберн, за рекордные 425 тысяч долларов – почти в шесть раз выше предварительной оценки. Украшение стало центральным лотом распродажи личной коллекции светской львицы Дорис Бриннер, вдовы голливудского актера Юла Бриннера.





Аукцион состоялся в рамках масштабной продажи предметов искусства, антиквариата и украшений, принадлежавших семье Бриннер. Как отмечают в Sotheby’s, интерес к коллекции оказался значительно выше прогнозов – общая сумма выручки превысила 1,72 миллиона евро.

Дорис Бриннер долгие годы возглавляла отдел подарков и предметов для дома в Christian Dior Maison, была известна как одна из влиятельных фигур в парижском свете и близкая подруга Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. После смерти актрис именно она унаследовала часть ее личных вещей. Коллекцию на продажу выставила дочь Дорис, Виктория Бриннер.

Кроме броши Bulgari, на аукционе ушли редкие изделия Жана Шлюмберже, бриллиантовая брошь Элизабет Тейлор, винтажное пальто Balenciaga 1962 года и туфли Christian Dior by Roger Vivier.