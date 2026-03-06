Dior намерен возобновить работу магазинов в Москве

Французский модный дом Dior рассматривает возможность возвращения к полноценной работе на российском рынке. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пояснительную записку к финансовой отчетности компании за 2025 год, бренд может вновь открыть два своих ключевых московских бутика – в ГУМе и в Столешниковом переулке. Предварительно запуск магазинов рассматривается на начало 2028 года.

Dior работал в стране с 1990-х годов: первый бутик марки открылся в ГУМе в 1994 году, а спустя четыре года флагман появился в Столешниковом переулке. Позднее сеть бренда расширилась – продукция дома стала доступна и в других торговых пространствах столицы.

Весной 2022 года Dior, как и ряд международных люксовых марок, приостановил работу собственных магазинов в России. При этом косметическая и парфюмерная продукция бренда продолжила продаваться через мультибрендовые ритейлеры, включая "Золотое яблоко", "Рив Гош" и "Иль де Ботэ".

До приостановки деятельности бизнес бренда показывал заметные финансовые результаты. По данным отчетности, в 2021 году выручка Dior на российском рынке достигала 8,5 млрд рублей, а чистая прибыль составляла около 1,38 млрд рублей.