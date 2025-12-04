"Облачный танцор": 7 самых модных вещей в цвете года 2026 по версии Pantone

В Сети уже шутят, что "вы его не видите, а он есть". Нейтрально белый, слегка приглушенный и очень носибельный – такой цвет подтверждает тренд на спокойную роскошь, удобную базу, многофункциональную капсулу. То есть, на полный mix&match – чтобы все сочеталось со всем, было максимально удобно и при этом красиво. Нашли несколько моделей, которыми смело можно дополнить вашу базу и выглядеть модно в оттенке наступающего года от Pantone.

Блуза Diesel, 14 990 ₽





Не кипенно-белый и не офисный стиль – тот самый оттенок можно получить за счет ткани и кроя, немного удлиненного, свободного. Не откладывайте такие рубашки только для лета – их можно стилизовать с контрастными платьями, леггинсами, денимом и яркими майками.

Платье мини с длинным рукавом 1811, 17 990 ₽





Институт цвета описал новый оттенок как нейтрально-белый, который приносит спокойствие, ясность и ноты творчества. Первые ассоциации – белый лист и чистый холст, на которых можно нарисовать все, что угодно. Как и белое платье нейтрального кроя и спокойного оттенка, которое можно стилизовать под любой образ. С аксессуарами, высокими сапогами, накидками – на вечер, с пиджаком и водолазкой – днем.

Лонгслив Hole Pervert, 10 000 ₽





Просто белый лонгслив – это скучно, а с декором будет выглядеть необычно. На тот случай, когда нужно куда-то быстро собраться, но нет сил и желания долго выбирать образ. Короткие или длинные юбки, джинсы – стандартные варианты, которые будут выглядеть необычно.

Не отказывайтесь от удлиненных моделей – с плотными леггинсами и высокими сапогами они будут выглядеть как мини-платья и делать легкую отсылку к "героиновому шику" 90-х, когда все было очень легко, расслабленно и небрежно.

Водолазка шелковая Namelazz, 14 900 ₽





Со всеми и ко всему, а если носить их соло, они выглядят очень сексуально. Выбирайте модели из кашемира или трикотажа с добавлением шелка, которые сидят буквально как вторая кожа.

В офис или на встречу – с брюками-палаццо, алладинами и oversize-пиджаками, на вечер – с платьями-сарафанами или шелковыми юбками, а дома – с шортами и удлиненным кардиганом (да, так тоже можно).

Трикотажные брюки-бананы из кашемира и шерсти, 16 900 ₽





Базовая база, из которой не захочется вылезать весь год – трикотажный костюм, который можно собрать под свой запрос. Главное, выбрать удобную ткань и качественный крой, чтобы модели не выглядели бесформенными и не скрывали силуэт. Комбинируйте с контрастными майками или водолазками, если захочется добавить цвета и огня.

Еще один способ разнообразить такой костюм – сделать ставку на аксессуары: большие подвески, длинные серьги, сотуары или россыпь колец, которые подчеркнут мягкость фактуры и ткани.

Боди FIRST STEP Rejo, 10 900 ₽





Немного баллеткора, который был модным в прошлых сезонах. Но одну вещь он нам оставил – удобные боди, которые стали приятной альтернативой майкам. Не задираются, не мнутся, а приятно облегают силуэт, подчеркивая все изгибы. Можно надеть с кардиганом, пиджаком, чтобы подчеркнуть грудь и талию. Или под свитшот или худи, создавая эффект практичной многослойности – если нужно сначала максимально утеплиться, а потом раздеться.

Вариант для дерзкой стилизации – надеть такое боди поверх леггинсов или цветных колготок. Такая деталь будет выглядеть достаточно смело и точно привлечет внимание без перьев, блесток, пайеток и прочей мишуры.

С брюками комбинировать тоже можно, но в этом случае оставьте нижний край с пуговицами расстегнутым – получится эффект, как будто вы не до конца оделись (снова отсылка к небрежности и легкости).

Платье свободного кроя с колье-сотуаром LIME, 8999 ₽





Еще больше универсальности – такая модель подойдет практически всем. Идеи для разнообразия – носить такое платье с акцентным ремнем, делая его слегка навыпуск. Акцент можно поставить на обуви – сапоги, кроссовки и ботинки яркого цвета добавят изделию жизни. Еще один вариант – наслаивать на это платье другие предметы гардероба: надеть его с джинсами, кардиганом на пуговицах, пушистой экошубой или вязаным палантином.