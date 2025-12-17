Топ-5 универсальных вещей в стиле скандинавского минимализма

Недавно мы писали про скандинавский минимализм и рассказывали, почему он перестал был локальным явлением Осло или Копенгагена. На этот раз редакция собрала топ-5 универсальных вещей, на которые стоит обратить внимание, если вы собираете практичную и "долгоиграющую" базу.

Пальто из шерсти и кашемира TOTEME, 178 500 ₽





Одна из ключевых моделей скандинавского гардероба, которую можно носить с осени до ранней весны, а зимой утеплять с помощью подстежек, жилеток, шарфов иди меха. Обратите внимание на изделия без сложной фурнитуры с прямым или oversize-кроем.

Оно сочетается практически с любым предметом из вашего шкафа – строгими костюмами, свитерами, базовыми джинсами, платьями и блузками. Важный момент – длина и посадка: пальто должно "держать" силуэт, но не утяжелять его.

Джемпер с кашемиром Finn Flare, 7999 ₽





Эти модели выполняют сразу за несколько задач – комфорт, универсальность и ощущение уюта в образе. Чаще всего это однотонные свитеры из шерсти, мериноса или кашемира без активного декора и сложной вязки. Оптимальный вариант – прямой или слегка расслабленный крой, который легко вписывается в многослойные сочетания и не теряет форму со временем.

Его можно носить с прямыми брюками, юбками миди, поверх платьев или под пальто. За счет нейтральной палитры он не перегружает образ и позволяет собирать спокойные, продуманные комплекты без лишних усилий.

Брюки United Colors of Benetton , 10 889 ₽





Универсальная основа, на которой можно собрать весь образ. Выбирайте модели со средней посадкой, без складок и декоративных элементов из плотной ткани, которая будет держать форму и не слишком сильно мяться.

Сочетайте их с любым трикотажем, рубашками (приталенными или свободными, чтобы носить их на выпуск), лаконичными жилетами, однотонными футболками или твидовыми жакетами.

Платье с шерстью Baon, 9999 ₽





Это может быть модель прямого кроя длины миди, макси или не слишком короткого мини. Второй вариант – крой подчеркивает талию и силуэт, но без сложного выреза и принтов.

Носите их соло, дополняйте рубашками, не слишком акцентными аксессуарами, кардиганами на пуговицах или платками в нейтральной цветовой гамме.

Рубашка 4forms, 8890 ₽





Не отсылка к офискору, а функциональная база из плотного хлопка, вискозы нейтрального оттенка (допустима клетка или полоска). Выбирайте свободный или прямой крой, но с четкой линией плеч и выверенной посадкой, чтобы сочетать ее со всем – джинсами, шортами, брюками и платьями. Классическое прочтение стиля – носить такую рубашку с белой хлопковой майкой или денимом, не застегивая пуговицы.