Между зимой и летом: как одеться стильно в ожидании тепла

Вот он, этот коварный период. Солнце вроде светит, но ветер пробирает до костей. Вы уже сняли свой монстр-пуховик, но что надеть вместо него? Не вешайте замок на свои модные амбиции: переходный сезон – это время для стильных экспериментов.

Мы собрали 5 горячих вариантов верхней одежды, которые заменят вам зимний пуховик и подготовят к летнему зною. Берите на заметку и прощайтесь с куртками до следующего снегопада.

Афганская куртка

Ищете пальто, которое одновременно эффектно и невероятно уютно? Тогда присмотритесь к моделям с отделкой из длинного ворса, имитирующего мех ламы или овчину. Да-да, это та самая "афганка"!

Эта дубленка – настоящий артефакт. Она пришла в моду из гардероба афганских фермеров, взорвав стиль 70-х на волне хиппи. Ее носили иконы: от Анджелины Джоли до фронтменов The Beatles. В 2025 году ее снова облюбовали блогеры и бренды, сделав главным маст-хэвом.

Фишка: подобные куртки (их еще называют penny lane coats) часто выполнены из хлопковой ткани с этническим орнаментом, а внутри у них уютная ватная набивка. Это безумно колоритный привет из богемных 70-х.

С чем носить? Обязательно дополните образ расклешенными джинсами и слегка растрепанными волосами. Бонусные баллы, если найдете винтажный экземпляр!





Кейп

Кейп – верхняя одежда свободного кроя, напоминающая трапециевидное пальто-накидку, – мгновенно превращает поход в магазин за хлебом в стильный выход. Фишка кейпа – у него нет классических рукавов, их заменяют стильные прорези для рук.

Кейпы шикарно смотрятся как с деловыми брюками, так и с джинсами, добавляя образу той самой дорогой элегантности. Это идеальный вариант, когда на улице уже не мороз, но вы хотите сохранить ощущение завершенного, структурированного образа.





Макси-пальто

Если вам нужен один элемент, который гарантирует и тепло, и элегантность, то это оно – макси-пальто. То самое, которое доходит почти до щиколоток.

Длинное пальто волшебным образом вытягивает силуэт, делая вас визуально выше и стройнее. Чтобы усилить вайб "драматической королевы", носите его с обувью на каблуке. Это могут быть устойчивые ботильоны или, если вы передвигаетесь на авто, даже изящные лодочки.





Парка

Парка вернулась к нам из 90-х и 2000-х как ключевой элемент casual и стритвира. Сегодня парки бывают разные: от городских и легких (идеальны для нашей погоды) до технологичных в стиле аутдор. Главное – она всегда функциональна. Для межсезонья выбирайте демисезонные модели с тонким слоем утеплителя или вообще без него. Часто их делают из нейлона, полиэстера или габардина. Если хотите добавить уюта – ищите варианты с отделкой из экомеха.





Анималистичное полупальто

Хотите добавить образу дерзости? Пришло время примерить анималистичные принты на верхней одежде! Леопард, зебра или тигр на укороченном полупальто или жакете – это свежо, модно и совсем не кричаще, если правильно сбалансировать лук.

Такое полупальто работает как самостоятельный акцент. Оно достаточно теплое для прохладного дня, но не такое громоздкое, как зимняя шуба.

С чем носить? Сочетайте такую вещь с базовыми вещами: черными брюками, белой футболкой или водолазкой. Пусть принт делает всю работу за вас!





Смело откладывайте пуховики в дальний угол шкафа. Межсезонье – ваш шанс выглядеть утонченно и актуально, используя силу винтажных отсылок и смелых принтов.